Beim LASK wird der Erfolg nicht nur an Toren gemessen

Heute wird es ernst. Der LASK kickt die Fußball-Bundesliga mit dem Heimspiel gegen Austria Wien an (Linzer Stadion, 20.30 Uhr, frei empfangbar auf Sky Sport Austria HD 1). "Wir können es kaum erwarten", sagte LASK-Abwehrturm Petar Filipovic vor dem Auftakt.

49 Tagen dauerte die Vorbereitung, die ganz anders war als gewohnt. Nach zwölf Tagen spielte der LASK in der Europa League gegen Manchester United (1:2), zuletzt fehlten die Nationalspieler. Wenn sonst vor Saisonbeginn gesagt wird, dass man erst nach der ersten Runde weiß, wo man steht, gilt das diesmal besonders. "Wir sind bereit", sagt Trainer Dominik Thalhammer trotzdem selbstbewusst. "Wir sind zuversichtlich. Wir sind gelassen, weil wir wissen, dass wir sehr gut vorbereitet sind."

Ob es stimmt, wird er nach dem Schlusspfiff mit seinem Trainerteam bewerten – mit ganz neuen Mitteln. "Wie viele Pässe kann beispielsweise die Austria spielen? Wie oft kommen wir in den Strafraum? Es gibt viele Messdaten, die für uns wichtig sind, um das Spiel nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern mit Fakten zu analysieren", erklärte Thalhammer.

Am Ende zählen aber die Punkte. Es sollen so viele werden, dass der LASK "ein stabiler Faktor unter den Top-Teams in Österreich bleibt. Unter den besten vier zu sein ist das Ziel. Es wäre sinnlos, sich ein Ziel zu setzen, das unter dem der vergangenen Saisonen liegt."

Neues Gesicht der Austria

Gegner Austria kommt anders daher als vergangene Saison: Peter Stöger übernahm als Trainer, der Kader hat sich verändert. Der LASK beobachtete alle Spiele der Wiener. "Wir glauben, relativ viel zu wissen", sagte Thalhammer. "Daraus ergibt sich ein klarer Plan für unser Spiel." Und sollte dieser nicht aufgehen, hat der LASK in der Vorbereitung an Alternativen gearbeitet. Die Ergebnisse der Testspiele (drei Niederlagen, ein Remis) beunruhigen Thalhammer keineswegs. "Wenn man viel in eine Sache investiert, ist der Output nicht immer unmittelbar zu sehen. Ich bin überzeugt, dass wir gegen die Austria die PS auf die Straße bringen."

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at