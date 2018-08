St. Pölten bekam stets ein Bein dazwischen, so auch Luan bei Goigingers Abschluss. Bild: GEPA Sport Fußball LASK rannte unbelohnt an, jetzt zählt nur noch Besiktas PASCHING. Beim 0:0 gegen St. Pölten gewann Trainer Glasner nur die Erkenntnis, dass sein Team die Doppelbelastung verkraftet. Von Günther Mayrhofer, 06. August 2018 - 00:05 Uhr

Nur ein Punkt im ersten Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen St. Pölten, keine Tore – im Hinblick auf die Partie bei Besiktas Istanbul gewann LASK-Trainer Oliver Glasner beim 0:0 zumindest eine Erkenntnis: "Wir haben gezeigt, dass wir die Doppelbelastung verkraften können. Wir haben bis zur letzten Minute alles probiert, das Spiel zu gewinnen."

Der LASK lief 90 Minuten gegen die St. Pöltener Abwehrmauer an. Auch in der Schlussphase war kaum Müdigkeit zu erkennen, im Gegenteil: Je länger die Partie dauerte, desto mehr Druck konnte der LASK aufbauen.

Chancen gab es aber nur, wenn mit wenigen Kontakten kombiniert wurde. Goiginger (11., 28., 71.) und Frieser (58., 76.) kamen zum Abschluss, doch stets war ein St. Pöltener Bein dazwischen. Ullmann scheiterte hingegen ohne Feindeinwirkung: Otubanjo war im Strafraum von Haas zu Fall gebracht worden, wie beim 1:3 in Salzburg trat der linke Verteidiger zum Elfmeter an – verfehlte aber das Tor. "Ich kann es nicht erklären. Ich habe einfach schlecht geschossen", sagte Ullmann enttäuscht. Es passte zum heißen Nachmittag. "Wir hatten genug Möglichkeiten im gesamten Spiel, es hat nicht sollen sein."

"LASK war klar besser"

Es fehlten immer ein paar Zentimeter. "Wir waren nicht so effizient", sagte Kapitän Gernot Trauner, "ich weiß nicht, ob das an der Doppelbelastung liegt." Das Match in Lillestrøm am Donnerstag "merkt man schon ein bisschen". "Der LASK war klar besser", sagte auch St. Pölten-Trainer Dietmar Kühbauer, Ex-LASK-Stürmer René Gartler sprach nach seiner Rückkehr von einem "glücklichen Punkt". "Wir müssen damit leben", sagte Peter Michorl. "Jetzt freuen wir uns auf das Spiel gegen Besiktas."

Ein Beobachter der Türken schrieb gestern eifrig in seine Mappe, abgesehen von den Standardsituationen bekam er wenig verwertbare Informationen – weil Besiktas am Donnerstag sicher nicht mit zehn Mann den Strafraum verteidigt. "Alles Gute gegen Besiktas!", sagte Kühbauer zur Verabschiedung zu Glasner. Vielleicht hat der LASK jenes Glück wie St. Pölten gestern …

Erdogan verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr

Eine gute Nachricht gab es gestern schon vor dem Anstoß: Dogan Erdogan verlängert seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr. Mitspielen konnte er noch nicht, nach seiner Schambeinentzündung ist aber sein Comeback ganz nahe.

Gegen Besiktas Istanbul könnte der 21-jährige Türke im Drittrunden-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation am kommenden Donnerstag erstmals wieder auf dem Spielbericht stehen – zehn Monate nach seinem bisher letzten Einsatz für den LASK. In der Vorbereitung auf diese Saison wurde der Mittelfeldspieler herangeführt und war auch schon in Testspielen am Ball. Jetzt ist er wieder fit für Pflichtspiele – rechtzeitig zum Gastspiel in seiner Heimat Türkei. Auch Philipp Wiesinger stieg wieder in das Training ein.

