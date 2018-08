LASK-Verteidiger Christian Ramsebner gibt die Richtung vor. Bild: Gepa Sport Fußball Europa League: Die möglichen Playoff-Gegner des LASK LINZ. Bevor der LASK am Donnerstag bei Besiktas Istanbul in die dritte Runde der Qualifikation zur Europa League einsteigt, bekommen die Linzer heute (ab 12 Uhr) ihren möglichen Playoff-Gegner zugelost. Von Raphael Watzinger, 06. August 2018 - 07:58 Uhr

Aufgrund der UEFA-Reform wird seit der Saison 2018/19 immer eine Runde im Voraus gelost. Die Spieltermine für das Playoff sind in der Champions League der 21./22. und der 28./29. August, in der Europa League der 23. und 30. August.

Für den LASK ist schon jetzt eines klar: Sollten die Schwarz-Weißen in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation das Wunder gegen Besiktas Istanbul - am Donnerstag steigt das Hinspiel in der Türkei - schaffen, würde im Playoff ein leichterer Gegner warten. Der Grund: Die Star-Truppe vom Bosporus, die im vergangenen Jahr als ungeschlagener Gruppensieger im Achtelfinale der Champions League stand, ist das gesetzte Team. Sollten die Athletiker diese Hürde nehmen, übernehmen sie auch den Koeffizienten von Besiktas und sind demnach im Playoff gesetzt. Dann würden die Sieger der folgenden Partien möglich sein: Sarpsborg (NOR) - HNK Rijeka (CRO), Nordsjaelland (DEN) - Partizan Belgard (SRB), Mariupol (UKR) - Bordeaux (FRA), Sigma Olmütz (CZE) - Kairat (KAZ).

Neben dem LASK werden auch die Gegner von Rapid Wien, Sturm Graz und Red Bull Salzburg ermittelt. Die Wiener treffen in der 3. Runde auf Slovan Bratislava. Bei einem Weiterkommen wären jene Mannschaften mögliche Gegner im Playoff: Vitesse (NED) - FC Basel (SUI), CSKA Sofia (BUL) - FC Kopenhagen (DEN), Glasgow Rangers (SCO) - Maribor (SVN), Hajduk Split (CRO) - FCSB (ROU). Schafft Sturm Graz den Aufstieg gegen den zypriotischen Klub Larnaka würden diese Teams warten: Dinamo Minsk (BLR) - Zenit St. Petersburg (RUS), Luzern (SUI) - Olympiakos (GRE), Lech Posen - Genk (BEL), Zorya (UKR) - Braga (POR), Trencin (SVK) - Feyenoord Rotterdam (NED).

Die Salzburger tanzen bei der heutigen Auslosung auf zwei Hochzeiten. Der Zettel mit der Aufschrift FC Salzburg findet sich sowohl im Lostopf für das CL-Playoff, als auch für das EL-Playoff wieder. Der Grund ist ein einfacher: Die "Bullen" steigen in Runde drei der CL-Quali ein und treffen dort auf Shkendija Tetovo. Überwinden die Salzburger die Mazedonier, geht es im CL-Playoff weiter, erfolgt das Aus im elften CL-Anlauf, treten die "Bullen" im Playoff des neuerschaffenen Meisterwegs zur Europa League an. Die möglichen Gegner im CL-Playoff heißen so: Qarabag (KAZ) - BATE Borisov (BLR), Malmö FF (SWE) - Videoton FC (HUN), Roter Stern Belgrad (SRB) - Spartak Trnava (SVK), Young Boys Bern (SUI)

Im EL-Playoff ginge es gegen folgende Klubs: Alashkert (ARM) - CFR Cluj (ROU), Olimpija Ljubljana (SVN) - HJK (FIN), Cork (IRL) - Rosenborg (NOR), H. Beer-Sheva (ISR) - APOEL (CYP).

