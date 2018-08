LASK-Verteidiger Christian Ramsebner gibt die Richtung vor. Bild: Gepa Sport Fußball Europa League: Das sind die möglichen Playoff-Gegner des LASK LINZ. Bevor der LASK am Donnerstag bei Besiktas Istanbul in die dritte Runde der Qualifikation zur Europa League einsteigt, wurden den Linzern heute die möglichen Playoff-Gegner zugelost. Von Raphael Watzinger, 06. August 2018 - 13:58 Uhr

Für den LASK ist schon jetzt eines klar: Sollten die Schwarz-Weißen in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation das Wunder gegen Besiktas Istanbul - am Donnerstag steigt das Hinspiel in der Türkei - schaffen, würde im Playoff der Sieger der Partie zwischen Nordsjaelland (DEN) und Partizan Belgard (SRB) warten.

Aufgrund der UEFA-Reform wird seit der Saison 2018/19 immer eine Runde im Voraus gelost. Die Spieltermine für das Playoff sind in der Champions League der 21./22. und der 28./29. August, in der Europa League der 23. und 30. August.

Neben dem LASK wurden auch die Gegner von Rapid Wien, Sturm Graz und Red Bull Salzburg ermittelt. Die Wiener treffen in der 3. Runde auf Slovan Bratislava. Bei einem Weiterkommen wäre die siegreiche Mannschaft der Partie Hajduk Split (CRO) gegen FCSB (ROU) der Gegner vor dem Einzug in die Gruppenphase. Schafft Sturm Graz den Aufstieg gegen den zypriotischen Klub Larnaka würde entweder Trencin (SVK) oder Feyenoord Rotterdam (NED) warten. Salzburg bekäme es bei einem Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation gegen den mazedonischen Meister Shkendija Tetovo im EL-Playoff mit Cork (IRL) oder Rosenborg Trondheim (NOR) zu tun.

