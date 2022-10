Rapid verlor das Derby "Brutal ernüchternd"

Nach sieben Unentschieden in Serie gab es gestern wieder einen Sieger im Wiener Derby: Die Austria überholte durch das 2:1 in der 337. Auflage Rapid in der Tabelle und kletterte auf Platz fünf.

"Ein Derby zu gewinnen – es gibt nichts Schöneres. Wir haben in der ersten Halbzeit überragend gespielt", sagte Dominik Fitz, der nach dem Führungstor von Muharem Huskovic (4.) per Elfmeter das 2:0 nachgelegt hatte (17.).

"Schlechter kann man nicht beginnen", sagte Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer. Erst nach der Pause kämpfte sich Rapid in die Partie, dass der Anschlusstreffer des eingewechselten Ante Bajic erst in der Nachspielzeit fiel, hatte die Austria ihrem Torhüter Christian Früchtl zu verdanken. "Es ist brutal ernüchternd. Es war in allen Belangen zu wenig", sagte Rapid-Kapitän Maximilian Hofmann. Für Rapid ging der Derby-Fluch im Allianz-Stadion weiter: Auch im zehnten Duell in der Arena gab es keinen Sieg, bei sechs Unentschieden war es die vierte Niederlage.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle schonte vor dem morgigen Champions-League-Spiel bei Dinamo Zagreb fast alle Stammkräfte beim 3:2 in Altach, zwei Punkte hinter dem Tabellenführer liegt Sturm Graz, das beim 2:1 gegen Tirol ebenso Mühe hatte.