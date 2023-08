Gurten feiert sein Fest

Am Samstag (18 Uhr) bestreitet die Union Gurten, die in ihre bereits zehnte Fußball-Regionalliga-Saison in Folge geht, das Derby gegen Vöcklamarkt noch in der heimischen Park21-Arena. Für den Schlager der zweiten Cup-Runde gegen Österreichs Rekordmeister Rapid (26./27./28. September) werden die Innviertler aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Ried ausweichen. Genauer gesagt in das Klaus-Roitinger-Stadion. Die Innviertel-Arena ist für Hausherr SV Guntamatic Ried (gegen den Wolfsberger AC) reserviert. Für Gurten ist es so oder so nicht das erste Traumlos. „Unglaublich, jetzt spielen wir gegen den nächsten sehr attraktiven Gegner“, sagte Trainer Peter Madritsch und blickt auf den 30. August 2022 zurück. Damals unterlag sein Team Red Bull Salzburg vor 3900 Fans achtbar 0:3.

In der OÖ-Liga sind beim Duell St. Martin im Mühlkreis gegen ASK St. Valentin neue Trainer am Werk. Bei den Hausherren schwingt Andreas Luksch das Zepter, bei den Gästen Willi Wahlmüller.

