Brisantes Cup-Derby in Graz

Die Merkur-Arena ist längst ausverkauft: 15.300 Fans werden heute beim Grazer Derby im Cup-Achtelfinale dabei sein, wenn Sturm und der GAK erstmals seit 17. Mai 2007 in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen. Damals gewann Sturm durch ein Tor von Mario Haas mit 1:0. Dem GAK, dem wegen Lizenzvergehen 28 Punkte abgezogen wurden, bekam keine Spielgenehmigung für die folgende Saison und musste im Unterhaus neu beginnen.

"Wir hätten auch 30.000 Karten verkaufen können" erzählte GAK-Manager Matthias Dielacher, wie sehr die Fans auf das Duell hinfiebern. "Von allen Seiten wird über dieses Spiel geredet", fügte Trainer Gernot Messner hinzu. Für ihn soll das Duell mit dem Bundesliga-Vizemeister ein Ausblick auf die Zukunft sein. "Meine Spieler sollen diese Atmosphäre aufsaugen und daran arbeiten, dass sie in ein bis zwei Jahren öfters eine ähnliche Stimmung erleben dürfen", sagte Messner, dessen Klub die Rückkehr ins Oberhaus anstrebt, derzeit aber nur auf Platz neun in der zweiten Liga liegt.

Für GAK-Spielmacher Michael Liendl ist das Cup-Derby auch ein Grund, warum es zuletzt nicht so gut lief. "Es gibt seit Wochen nur noch dieses eine Thema. Seit die Auslosung heraußen ist, haben wir in der Liga nicht mehr die Leistung gebracht, deswegen bin ich nicht so unglücklich, wenn das Thema wieder vom Tisch ist", erklärte der 36-Jährige.

"Das Drumherum ausblenden"

Die Stimmung wird aufgeheizt sein, deshalb lautet die Vorgabe bei Favorit Sturm, kühlen Kopf zu bewahren. "Es ist ein Spiel, in dem es gilt, das Rundherum auszublenden", sagte Sportchef Andreas Schicker. "Wenn wir unser Spiel, unsere Intensität auf den Platz bringen, dann bin ich überzeugt, dass wir eine Runde weiterkommen."