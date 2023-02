1:0 – Sturm Graz traf gegen Rapid in der 91. Minute

GRAZ. Lange mussten die Fans im ausverkauften Grazer Stadion auf das erste Tor im Bundesliga-Frühjahr warten – umso größer war der Jubel, als Sturms David Affengruber den Schlager gegen Rapid in der 91. Minute mit dem Treffer zum 1:0 entschied. Es war sein erstes Tor in einem Heimspiel für Sturm. "Es ist super, dass es ein entscheidendes war", sagte Affengruber.

Bei Rapid spielte erstmals Bologna-Leihgabe Denso Kasius von Beginn an. Neben dem Rechtsverteidiger rückten auch Leopold Querfeld im Abwehr- und Patrick Greil im Mittelfeld-Zentrum gegenüber dem Cup-Viertelfinale vor einer Woche beim WAC (3:1 nach Verlängerung) neu in die Startformation. Sturm begann ohne die verletzten Jakob Jantscher und William Böving mit derselben Elf wie eine Woche zuvor beim Cup-Aufstieg im Elfmeterschießen in Salzburg. Allerdings musste Abwehrchef Gregory Wüthrich bereits kurz vor der Pause wegen einer Adduktorenverletzung durch Affengruber ersetzt werden.

Die Partie war bei trockener Eiseskälte von minus drei Grad Celsius bereits nach wenigen Sekunden wegen des Einschlages einer Leuchtrakete auf dem Spielfeld unterbrochen. Die erste Großchance fand Sturm durch Albian Ajeti vor, der eine Kopfball-Vorlage von Alexander Prass aber nicht aufs Tor brachte (5.). Rapid störte die Grazer früh, gewann vor der Pause mehr Zweikämpfe und war gut im Spiel. Marco Grüll schoss aus guter Position allerdings den im Abseits stehenden Guido Burgstaller an (22.).

Tor von Tomi Horvat aberkannt

Auf der Gegenseite ließ Tomi Horvat die Sturm-Fans im ausverkauften Stadion jubeln: Dem sehenswerten Treffer des Slowenen von knapp außerhalb des Strafraums verweigerte Schiedsrichter Walter Altmann die Anerkennung (29.). Er entschied nach Videostudium, dass sich Emanuel Emegha im Moment des Schusses nicht nur knapp im Abseits, sondern auch im Sichtfeld von Rapid-Torhüter Niklas Hedl befunden hatte. Sturm-Trainer Christian Ilzer reagierte erbost und sah Gelb.

Sturm tat sich in einem sehr intensiven Spiel lange Zeit schwer, beging im Spielaufbau mehr Fehler als gewohnt. Ein Halbvolley von Emegha stellte für Hedl kein Problem dar (38.). Rapid stellte die Hintermannschaft der Grazer mitunter selbst vor Probleme. Greil spielte in aussichtsreicher Position einen schlechten Querpass (39.), bei dieser Aktion verletzte sich auch der nach dem Cupspiel in Salzburg bereits leicht angeschlagene Wüthrich.

Rapid ohne große Torchance

Nach Seitenwechsel war Sturm der Führung vorerst näher. Hedl reagierte bei einem abgefälschten Schuss des durchbrechenden Otar Kiteishvili glänzend (60.). Rapid fand mit Fortdauer einige Kontergelegenheiten vor, kam aber nicht zwingend vor das Tor von Arsenal-Leihgabe Arthur Okonkwo, der ein unspektakuläres Heimdebüt im Sturm-Dress gab.

Wegen starker Rauchentwicklung von den Rängen war die Partie eine Viertelstunde vor Schluss neuerlich unterbrochen. Einen Kasius-Schuss von der Strafraumgrenze parierte Okonkwo mit den Fäusten (85.), ehe auf der Gegenseite Affengruber zuschlug.

Das 1:0 ersparte Referee Walter Altmann Diskussionen wegen des aberkannten Horvat-Tores. Bestätigt wurde bei Rapid gestern Trainer Zoran Barisic: Der vormalige Sportdirektor unterschrieb einen angepassten Trainer-Vertrag bis 2025.

