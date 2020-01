Lazaro wechselt bis Saisonende von Inter zu Newcastle

Sein Kontrakt bei den "Nerazzurri", zu denen er erst im vergangenen Sommer gewechselt war, läuft noch bis Ende Juni 2023.

Bei Newcastle, dem Liga-14., erhofft sich der Steirer mehr Spielpraxis auch im Hinblick auf die EM im Sommer. Bei Inter brachte er es nur auf elf Einsätze in Pflichtspielen, sechs in der Serie A, vier in der Champions League und einen im nationalen Cup.

