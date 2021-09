Deutschland ließ Island keine Chance

Das deutsche Fußball-Nationalteam hat die Ära nach Jogi Löw standesgemäß eingeläutet. Drei Tage nach dem 6:0 gegen Armenien schossen Serge Gnabry (4.), Antonio Rüdiger (24.), Leroy Sane (56.) und Timo Werner (89.) einen 4:0-Erfolg über Island in Reykjavik heraus. Die DFB-Auswahl baute damit ihre Spitzenposition in der WM-Qualifikationsgruppe J aus.

Noch höher gewann der amtierende Europameister. Italien deklassierte Litauen 5:0 (4:0) und blieb damit auch im 37. Ländermatch in Folge ungeschlagen. So eine Serie kann keine andere Nation vorweisen. Der 21-jährige Juventus-Stürmer Moise Kean trug sich in Reggio Emilia zweimal in die Schützenliste ein.

Im Schlager des Abends rettete Damian Szymanski den Polen mit seinem Tor zum 1:1 in der 92. Minute einen Punkt gegen England.