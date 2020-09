Bayern-Triumph im Supercup

Die Tore erzielten Corentin Tolisso (18.), Thomas Müller (32.), Joshua Kimmich (82.) bzw. Julian Brandt (39.) und Erling Haaland (55.). Es war das Abschiedsspiel von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, die 41-jährige Polizistin aus Hannover war seit 2017 als bisher einzige Frau in der Bundesliga tätig. "Wie viele Menschen in der Zeit der Corona-Situation habe ich manches reflektiert und neu bewertet", sagte sie. David Alaba (28) saß wegen muskulärer Probleme auf der Bank, sein Arbeitgeber FC Bayern will den Abwehrchef laut Bild-Zeitung auch ohne Einigung über eine Vertragsverlängerung nicht vorzeitig ziehen lassen. Im Sommer 2021 wäre der Wiener ablösefrei auf dem Markt.

