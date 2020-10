Bayern auch mit Rumpfteam klarer Favorit im Cup

Die Münchner werden wohl heute (20.45 Uhr, sport1 und Sky) in der 1. DFB-Pokal-Runde in der leeren Allianz-Arena auf viele ihre Stars (darunter David Alaba) verzichten können, um die Hürde 1. FC Düren zu überspringen. Der Fünftligist gibt sich vor dem Duell "David gegen Goliath" keinen Illusionen hin. Das Ziel klingt ambitionierter, als es ist: "Wir wollen besser als Schalke oder der FC Barcelona gegen die Bayern abschneiden", sagte Dürens Präsident Wolfgang Spelthahn mit einem Lächeln. Schalke verlor zum Bundesliga-Start in München 0:8, der FC Barcelona im Champions-League-Viertelfinale 2:8. Bei den Bayern dürften nach dem Ausfall der nahezu kompletten Startelf einige der jüngsten Neuzugänge wie Choupo-Moting, Douglas Costa oder Roca debütieren.

