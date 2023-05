Alabas schwierige Aufgabe: Torjäger Haaland bremsen

David Alaba steht vor der wohl schwierigsten Aufgabe, die in der Fußball-Champions-League gestellt wird: Der Real-Madrid-Abwehrchef muss im Halbfinal-Heimspiel gegen Manchester City Torjäger Erling Haaland bremsen (21 Uhr, Sky). "Haaland ist derjenige, der einem den meisten Schrecken einjagt", sagte Reals Rodrygo. "Wir werden versuchen, ihn aufzuhalten." Wie das gelingen kann, weiß der 22-jährige Brasilianer nicht. "Ich glaube, das weiß noch niemand."

Als Haaland im vergangenen Sommer von Dortmund zu Manchester City wechselte, gab es noch Zweifel am Mehrwert des Norwegers: Der Sprung in die Premier League sei zu groß, er passe nicht in die Spielweise von Trainer Pep Guardiola. Der 22-Jährige hat sie nach kurzer Eingewöhnungszeit widerlegt – mit bisher 51 Pflichtspieltoren.

Haaland ist der große Trumpf, damit die bisher unvollendete Geschichte von Manchester Citys Jagd auf den Champions-League-Titel ein Happy-End bekommt. Im Halbfinale des Vorjahres bahnte sich Real Madrid noch den Weg ins Endspiel. 4:3 hatte Manchester City das Hinspiel gewonnen und lag in Madrid bis zur 90. Minute mit 1:0 vorne. Dann rettete Rodrygo Real mit zwei Toren in die Verlängerung, Karim Benzema erzielte das entscheidende 3:1. "Das wäre mit Haaland nicht passiert", schrieb Manchester Uniteds Rekordtorschütze Wayne Rooney kürzlich in seiner "Times"-Kolumne und sagte eine einseitige Neuauflage voraus: "City wird Real im Halbfinale nicht nur schlagen, sie werden sie wegfegen."

Die Form spricht für City

Die Form der beiden Teams gibt die Ansage her: Von den jüngsten 16 Pflichtspielen hat Manchester City 15 gewonnen und stürmte damit an die Premier-League-Spitze. Nur Bayern München trotzte der Siegmaschine im Viertelfinal-Rückspiel ein 1:1 ab. Da musste Manchester City nach dem 3:0 zu Hause die Muskeln nicht mehr spielen lassen. Real Madrid wurde in der spanischen Liga hingegen vom FC Barcelona abgehängt, Platz zwei ist im Zweikampf mit Atletico Madrid längst nicht sicher.

Für Real spricht vor allem der Champions-League-Mythos. City-Trainer Pep Guardiola: "Alle Klubs auf der Welt haben das Gefühl, dass man Real Madrid schlagen muss, wenn man die Champions League gewinnen will."

