Vertrag von BW-Trainer Scheiblehner läuft aus: "Mit mir hat noch niemand gesprochen"

Der FC Blau-Weiß Linz surft in der aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga auf der Erfolgswelle - und trotzdem ist die Zukunft von Trainer Gerald Scheiblehner ungewiss.

Der Vertrag des 47-Jährigen läuft am Ende der Saison aus - noch hat es keine Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung gegeben, wie Scheiblehner im Sky-Podcast "DAB I Der Audiobeweis" verraten hat: "Mit mir hat noch niemand gesprochen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das egal ist, da bin ich ehrlich. Wenn man Trainer ist und man geht in das letzte Jahr, ist das ein bisschen unangenehm. Auch ich habe eine Familie, drei Kinder ein Haus und gewisse Zahlungen zu leisten. Es ist nicht das ganz große Problem, weil so etwas zum Job des Trainers auch dazugehört. Anders wäre es aber angenehmer."

Trotzdem kann der BW-Coach die unklare Vertragssituation noch mit Humor nehmen: "Ich habe dem Christoph Peschek eh schon gesagt: Wenn wir weiter so erfolgreich sind, wird es halt teuer für ihn. Sollten wir wieder öfter verlieren, vielleicht wieder etwas billiger. Aber der Christoph hat ja selbst noch keinen Vertrag für die kommende Saison."

Zu lange sollten sich die blauweißen Klubgranden aber wohl nicht Zeit lassen: Mit dem aktuellen Erfolgslauf stellt sich auch Scheiblehner in das Rampenlicht. Bereits im Sommer war die Wiener Austria stark interessiert - Gerüchte, dass er auf einer möglichen Liste als Nachfolger von Christian Ilzer bei Sturm Graz stehen soll, gab es ebenso bereits. Die Steirer sind auch der kommende Gegner von Blau-Weiß: Am Samstag gastiert Österreichs Double-Sieger im, Hofmann-Personal-Stadion.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

