Hausbauen um 400.000 Euro - geht sich das aus?

Für viele Familien ist Hausbau oder Wohnungskauf kaum leistbar, über Lösungsansätze spricht Wolfgang Holzhaider heute im OÖN-Interview. Der geschäftsführende Gesellschafter der Holzhaider-Gruppe mit Sitz in St. Oswald/Freistadt ist seit Freitag neuer Innungsmeister für das Baugewerbe in Oberösterreich mit 2700 Betrieben. Im Einfamilienhausbau sei in den vergangenen Jahren angesichts der Null- und Negativzinsen "oft viel zu überdimensioniert" gebaut worden, sagt Holzhaider: "Es muss kein Haus um 800.000 Euro sein, es geht um 400.000 auch, um alle Bedürfnisse zu erfüllen. Und so wird es für Jungfamilien leistbarer." Um diesen Preis ein Haus zu bauen sei möglich, "aber ja, ohne Grundstück", wie der neue Bau-Innungsmeister relativiert.

