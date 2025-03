Wie Oberösterreich ganzjährig für Touristen attraktiv werden soll

„Oberösterreich ist jede Woche eine Reise wert“ – wie Reisende das ganze Jahr über nach Oberösterreich gelockt werden sollen, präsentierte Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP) gemeinsam mit Robert Seeber, Bundesobmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer und Vorsitzender des Strategie-Boards des Oberösterreich Tourismus bei der Internationalen Tourismusbranchenmesse (ITB) in Berlin. Die drei Grundpfeiler, auf die gebaut wird: Kulinarik, Kultur und Innovation.

Insgesamt 190 Länder mit mehr als 5600 Ausstellern präsentierten sich heuer von 4. bis 6. März auf der weltgrößten Tourismusfachmesse. Oberösterreich war Teil des gemeinsamen Auftritts der Österreich Werbung. Auch österreichweit ist das Ziel, touristisch ganzjährig attraktiv zu werden. „Neben Sommer- und Winterspitzen gilt es, Frühling und Herbst mit Kulinarik und Wellness zu stärken“, sagt die Geschäftsführerin der Österreich Werbung, Astrid Steharnig-Staudinger.

Internationale Tourismusbranchenmesse Berlin Bild: OÖN/kos

Zwischen Angelobung am Montag und Regierungssitzung am Mittwoch reiste auch die neue Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus, Elisabeth Zehetner (VP), nach Berlin. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist der Tourismus eine wertvolle Stütze“, sagte die Linzerin bei der Pressekonferenz am Österreich-Stand.

Das betont auch Achleitner beim Pressegespräch in der Oberösterreich-Lounge. „Bis dato ist der Tourismus von Krisen verschont geblieben – mit Ausnahme der Pandemie, wo Reisen nicht möglich war. Die Leute lassen sich ihre schönste Zeit nicht nehmen.“

(v.l.) Landesrat Markus Achleitner (VP), Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (VP), Österreich Werbung-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger und Robert Seeber, Bundesobmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft der WKO auf der ITB Berlin. Bild: Österreich Werbung/Sascha Radke

Fachkräftemangel entgegenwirken

Unter anderem durch viele Kulinarik-Initiativen und Genuss-Festivals sollen Besucher auch außerhalb der Ferienzeiten nach Oberösterreich kommen – wie etwa der gerade stattfindende Innviertler Biermärz, das FELIX Wirtshausfestival im April oder die „Voi Guad Genusswochen“ in Wels im Herbst. „Die Kulinarik ist ein starkes, ganzjähriges Reisemotiv“, sagte Seeber. Weg von der Saisonarbeit und hin zu einer Ganzjahresauslastung könnte ein Weg sein, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, da eine durchgehende Beschäftigung möglich wäre. „Der Tourismus ist ein sehr herausforderndes Marktumfeld, der Mitarbeiter- und Fachkräftemangel ist das Problem Nummer eins“, sagt der Tourismus-Bundesobmann der WKO.

Österreich präsentierte die gemeinsam mit den Landes-Tourismusorganisationen entwickelte Kulinarikstrategie.

Trotzdem sieht Seeber im Tourismus in Oberösterreich eine Erfolgsgeschichte. „Wir haben keine Bodenschätze, aber den Rohstoff Tourismus“, sagt er. Diesen könne man auch nicht in Billiglohnländer verlagern, ergänzte Achleitner. Der Landesrat ist davon überzeugt, dass der Höhenflug des Tourismus weitergeht. „Der Schwung aus 2024 hält spürbar an.“

Nächtigungsrekord 2024

Im Superkulturjahr 2024 – mit Anton Bruckners 200. Geburtstag und der europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl-Salzkammergut – konnte mit 8,85 Millionen Nächtigungen ein Rekord seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen erreicht werden. Das ist eine Steigerung um 2,4 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Kultur wurde durch die Initiativen in den vergangenen beiden Jahren immer öfter zu einem Hauptgrund für eine Reise nach Oberösterreich. Die meisten Gäste (55 Prozent) kamen aus Österreich, fast ein Viertel (22,8 Prozent) kam aus Deutschland. „Das ist der mit Abstand wichtigste Auslandsmarkt für Oberösterreich“, sagt Achleitner. Weitere wichtige und wachsende Auslandsmärkte, die auch gezielt angesprochen werden sollen, sind Tschechien und die Niederlande.

Innovative Start-ups auf der ITB

„Viele entscheiden sich wegen der Schönheit der Natur für Urlaub in Oberösterreich. Deshalb ist Naturschutz und Nachhaltigkeit auch im Tourismus ein Anliegen“, sagt Achleitner. Dafür seien auch Innovation wichtig. Einige Start-ups für den Tourismus, die in Oberösterreich unterstützt und gefördert wurden, wurden auf der ITB präsentiert – darunter mit Trailpulse etwa auch eines, das die Besucherströme in der Natur misst. „Damit kann zum Beispiel festgestellt werden, wo Instandhaltungsmaßnahmen gesetzt werden müssen, weil auf diesen Wegen viele Leute unterwegs sind. Und auch die Hotellerie und Gastronomie kann dadurch sehen, wann die Auslastung groß ist, und etwa die Öffnungszeiten dementsprechend anpassen“, sagt Thorsten Schmitz, der als Mentor den Gründer Sebastian Hochgatterer auf der ITB vertrat.

„Es ist angerichtet für ein sehr gutes Tourismusjahr“, fasst Achleitner zusammen. Das zeigt sich schon in der Halbzeitbilanz der aktuellen Wintersaison: 1,5 Millionen Nächtigungen gab es zwischen November 2024 und Jänner 2025 – das ist ein Zuwachs von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Wir sind auf Kurs.“

Autorin Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek