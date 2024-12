Neuer Bau-Innungsmeister: "Es muss kein Haus um 800.000 Euro sein, es geht um 400.000 auch"

Wolfgang Holzhaider ist seit Freitag neuer Innungsmeister für das Baugewerbe in Oberösterreich mit 2700 Betrieben. OÖNachrichten: Sie wurden Chef der Bauinnung in einer Krisenzeit. Wie gehen Sie es an? Wolfgang Holzhaider: Mit Vernunft und Hausverstand. Und auch mit Zuversicht. Es bringt nichts, nur alles schlechtzureden. Wir sind grundsätzlich gut aufgestellt in Österreich. Ich hoffe, dass die künftige Regierung erkennt, dass man auf die Wirtschaft wieder mehr Rücksicht nehmen sollte,