Blau-Weiß Linz: Ronivaldo vor Verlängerung?

Er ist und bleibt die Lebensversicherung des FC Blau-Weiß Linz: Torjäger Ronivaldo. Beim sensationellen 1:0-Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga gegen Rapid Wien erzielte der 35-Jährige zum sechsten Mal in dieser Saison die 1:0-Führung seines Teams – insgesamt hält er nach 15 Runden bei bereits neun Toren. "Ich sage mir im Kopf, ich brauche nur einen Ball. Und ich habe diesen Ball bekommen", strahlte der Gold-Torschütze. "Der Strafraum ist mein Revier. Dort bin ich sehr gefährlich, ob mit dem Kopf oder dem Fuß." Das soll auch in der Zukunft so bleiben – der Routinier hat nämlich noch lange nicht genug: "Wenn ich gesund bin, will ich bis 42 spielen."

Möglicherweise bei Blau-Weiß? Auch wenn sein Vertrag in der Stahlstadt im kommenden Sommer ausläuft, sieht es sehr gut aus, dass Ronivaldo zumindest in der kommenden Saison weiter für die Linzer auf Torjagd gehen wird. Gespräche über eine Verlängerung hat es bereits gegeben. "Wir sind seit Wochen in Kontakt, ich bin sehr zuversichtlich, sagt BW-Sportchef Christoph Schösswendter.

Einer Unterschrift auf einem neuen Arbeitspapier dürfte laut OÖN-Infos nichts mehr im Weg stehen: Ein exotisches Abenteuer zum Ausklang seiner Karriere kommt für den Torjäger nicht in Frage – Ronivaldo will in Linz bleiben. Noch nicht ganz geklärt ist lediglich die Dauer des neuen Vertrags. Wird es wie zuletzt eine Verlängerung um ein Jahr oder geht der Klub trotz des fortgeschrittenen Alters des gebürtigen Brasilianers das Risiko eines längerfristigen Kontrakts ein? Schösswendter: "Wir werden eine Einigung finden, die für beide Seiten zufriedenstellend ist." Das würde auch Trainer Gerald Scheiblehner freuen: "Er ist einfach ein Goalgetter, der den Fußball lebt."

