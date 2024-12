1:0 bei Rapid Wien: Blau-Weiß Linz zeigte sein Top-Sechs-Gesicht

Der FC Blau-Weiß-Linz kann Top-Mannschaften schlagen – das hat das Team von Trainer Gerald Scheiblehner beim gestrigen 1:0-Erfolg in der Fußball-Bundesliga beim Zweiten SK Rapid Wien erneut bewiesen. Der Sieg war mehr als verdient: Bereits in der ersten Hälfte waren die Königsblauen gleich drei Mal am Aluminium gescheitert. "Wir haben ein unglaubliches Auswärtsspiel gemacht, hatten Pech, dass uns nicht schon früher die Führung gelungen ist. Das rechne ich der Mannschaft auch hoch an, dass wir mental drangeblieben sind und weiter daran geglaubt haben", sagt Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner.

In den ersten zehn Minuten taten sich die Linzer noch schwer, in die Partie zu finden – dann war die Scheiblehner-Elf aber voll da: Nach einem tollen Spielzug über Thomas Goiginger und Simon Pirkl hatte dieser Simon Seidl bedient, dessen Direktabschluss an der Stange landete. Kurz darauf verhinderte bei einem Goiginger-Torschuss erneut die Latte ein Tor. Dem nicht genug: Bereits in der 17. Minute waren aller schlechten Dinge drei: Martin Moormann kam nach einer Ecke von Alexander Briedl per Kopf an den Ball und machte den Aluminium-Hattrick gegen seinen Ex-Klub perfekt. Zum Blau-Weiß-Pech kam beinahe Unvermögen dazu: Bis auf Schüsse von Bendeguz Bolla (20.) und Noah Bischof (28.) hatte Rapid in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Chancen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Linzer dafür Glück: Bei einem Fersler-Abschluss von Rapid-Stürmer Dion Beljo war der Ball von der Latte zurück ins Feld gesprungen, bei einem Halb-Volley von Lukas Grgic rettete Blau-Weiß-Goalie Radek Vitek. Entgegen dem Spielverlauf schlugen die Gäste zu: Alem Pasic, der statt Alexander Schmidt in die Startelf gekommen war, hatte in der eigenen Hälfte den Ball erobert, zog bis in den gegnerischen Gefahrenbereich und spielte auf Mitspieler Seidl. Dieser bediente Ronivaldo traumhaft, der vor Rapid-Goalie Niklas Hedl cool blieb – 1:0 (60.).

Ein Vorsprung, den die Linzer auch über die Zeit brachten, weil Jakob Schöller (63.) und Mamadou Sangare (65.) an Schlussmann Vitek gescheitert waren und Matthias Seidl (75.) und Bolla (94.) aus aussichtsreichen Positionen vergaben. Doch selbst Blau-Weiß hätte die Partie frühzeitig entscheiden können: Bei einem Schuss von Soumaila Diabate von der Strafraumgrenze rettete Rapid-Tormann Niklas Hedl glänzend.

"Haben unser Spiel gemacht"

Mit der Überraschung in Hütteldorf zeigte Blau-Weiß erneut sein Top-Sechs-Gesicht: 15 der bisherigen 20 eingefahrenen Punkte wurden gegen die Top-Teams der Liga geholt. "Wir haben genau unser Spiel machen können, hatten einen guten Plan, der perfekt gepasst hat", jubelte Simon Seidl.

Dieses Top-Sechs-Gesicht wolle man bald auch gegen nominell schwächere Teams zeigen. Seidl: "Wir hatten in den vergangenen Wochen Rückschläge. Wir müssen schauen, dass wir gegen die vermeintlich schwächeren Gegner auch ein gutes Rezept finden. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir in den Top Sechs bleiben." Blau-Weiß-Coach Scheiblehner warnt: "Das werden wieder ganz andere Spiele, aber in diesen müssen wir uns verbessern. Trotzdem darf nach diesem Sieg die Erwartungshaltung nicht gleich wieder in die Höhe schnellen."

