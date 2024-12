Polizei hat es mit vielen Ladendiebstählen zu tun

Mit einer Serie an Ladendiebstählen war die Passauer Polizei zuletzt geplagt, an nur einem Tag wurden mehrere Anzeigen erstattet. Gegen 10.45 Uhr entwendete ein 79-jähriger Mann aus einem Stand beim Christkindlmarkt am Domplatz drei Packungen Wurst. Der Täter konnte kurze Zeit später gestellt und der Polizei übergeben werden.

Gegen 10.50 Uhr ließ ein 33-Jähriger aus einem Supermarkt am Nibelungenplatz Schokolade im Wert von fünf Euro mitgehen. Der wohnsitzlose Mann wurde der Polizei übergeben. Um 12.30 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Person aus einem Verbrauchermarkt in der Graneckerstraße Zahnbürstenzubehör und flüchtete anschließend mit einem Pkw. Das Kennzeichen konnte abgelesen werden. Um 13.30 Uhr wurden zwei Jugendliche, die sich auf einer Klassenfahrt befanden, in einem Geschäft in der Nikolastraße dabei beobachtet, wie sie Kosmetikartikel entwenden wollten. Beide konnten gestellt und den Lehrern übergeben werden.

Gegen 13.35 Uhr wurde ein elfjähriger Schüler dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt am Nibelungenplatz eine Packung Chips entwenden wollte. Der Junge wurde nach Anzeigenaufnahme seiner Mutter übergeben.

Ebenfalls um 13.35 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv im selben Geschäft eine Jugendliche dabei, wie sie eine Tafel Schokolade in ihre Tasche steckte und damit das Geschäft verlassen wollte. Der Ladendetektiv erstattete Anzeige.

Kurze Zeit später gegen 14 Uhr wurde wiederum im gleichen Supermarkt ein ebenfalls elfjähriger Schüler durch den Filialleiter nach dem Kassenbereich angehalten. Der Schüler hatte eine Packung Chips unter der Kleidung versteckt. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der Bub seiner Mutter übergeben.

Gegen 15 Uhr wurde in einem Drogeriemarkt in der Wittgasse ein 44-jähriger Mann nach dem Kassenbereich angehalten, weil er Artikel im Wert von 17 Euro entwendet hatte, so die Passauer Polizei, die die Anzeigen bearbeitet.

