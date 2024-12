Süchtig nach Süßem: Gibt’s das wirklich?

In der Vorweihnachtszeit hat Süßes Hochsaison.

Vanillekipferl, Lebkuchen, Kokosbusserl und bunte Schokoschirmchen am Christbaum: Die Vorweihnachtszeit schmeckt allzu süß. Aber nicht nur der Advent hat es in sich. Jeder Österreicher verzehrt jährlich rund 33 Kilogramm Zucker und erhöht damit das Risiko, an Diabetes, Demenz oder Krebs zu erkranken, ganz erheblich. Der Gusto nach Süßem ist bei manchen Menschen derart ausgeprägt, dass man meinen möchte, dass Zucker süchtig machen kann.