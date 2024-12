Österreich lässt Veto gegen Schengenerweiterung fallen

"Wir werden uns nicht querlegen", hieß es dazu aus dem Innenministerium. "Nach ,Schengen Air' steht für Rumänien und Bulgarien auch ein ,Schengen Land' offen", ließ ÖVP-Innenminister Gerhard Karner mittels Aussendung am Montagabend wissen. Konkret bedeutet das, dass Karner am Donnerstag beim EU-Innenministerrat in Brüssel dem Schengenbeitritt von Bulgarien und Rumänien zustimmen will.

Näheres dazu in Kürze.

