Ein Brückenbauer mit Herz verstärkt die Linzer SPÖ

Für viele in der SPÖ war es überraschend – nicht, dass Thomas Gegenhuber gefragt worden ist, ob er Stadtrat werden will, sondern, dass er zugesagt hat. Zwar ist der 41-jährige Universitätsprofessor seit 2021 im Gemeinderat, doch hat er erst vor einem Jahr sein eigenes Institut, das „Linz Institute for Transformative Change“, an der Johannes Kepler Universität (JKU) gegründet.