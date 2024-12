Blau-Weiß-Kapitänin: "Es ist schockierend, krank, gestört"

"Das sind für uns die schönsten Spiele", sagt Katharina Meßthaler, Kapitänin der SPG Blau-Weiß/Kleinmünchen, über die Doppelveranstaltung am Sonntag im Hofmann-Personal-Stadion. Nach den Männern um 14.30 Uhr gegen Austria Klagenfurt sind die Frauen um 17 Uhr (Sky überträgt live) in der Bundesliga gegen die SPG Lustenau/Dornbirn im Einsatz. Mit dem sehnlichen Wunsch, dass die meisten der 5000 Besucher bis zum Schluss in der Arena verweilen.