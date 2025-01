Luxusquartier: So residiert Blau-Weiß Linz im Trainingslager in Belek

Mit dem LASK und der Wiener Austria sind am Freitag zwei Fußball-Bundesligisten aus der Türkei abgereist – als einziger österreichischer Erstligist ist jetzt noch der FC Blau-Weiß Linz im Trainingslager in Belek an der türkischen Riviera stationiert.

Nach der Anreise am Freitag sowie den beiden ersten Trainingseinheiten am Samstag pfiff Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner heute den dritten Camptag an. Sein erstes Fazit fällt mehr als positiv aus: „Die Bedingungen sind top, das Wetter ist fast kitschig.“ Gestern trainierte sein Team zwei Mal bei Sonnenschein und 20 Grad auf top gepflegten Rasenplätzen – in der Heimat wäre das nicht nur wegen der klirrenden Kälte aktuell undenkbar.

Bei der Hotelauswahl hatte Blau-Weiß auch eine glückliche Fügung: Eigentlich hatte man sich in einer anderen Unterkunft eingebucht. Weil dort kurzfristig ein Fußballteam aber verlängert hatte, wurde Blau-Weiß umquartiert – und zwar in einen echten Luxustempel: Egal ob Innen- oder Außenpool, Fitnessstudio, Solarium, Dampfbad oder ein eigener Beautybereich – das Fünf-Sterne-Hotel „Bellis Deluxe“, in dem auch der jüngste LASK-Testgegner Paksi FC aus Ungarn residierte, lässt kaum Wünsche offen.

Abseits des harten Trainingsalltags gibt es auch die Möglichkeit, bei einer Runde Golf, Tischtennis, Billard, Dart, Minigolf oder Tennis auf andere Gedanken zu kommen – oder einfach die frühsommerlichen Temperaturen am Strand zu genießen. Dafür war bisher aber eher weniger Zeit: Natürlich steht bei Blau-Weiß das Training im Vordergrund.

Daran teilnehmen soll bald auch wieder Köln-Leihgabe Elias Bakatukanda. Der zuletzt kranke Verteidiger reist morgen gemeinsam mit Geschäftsführer Christoph Peschek ins Trainingscamp nach.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger