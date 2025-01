Schichtwechsel in der Türkei: Blau-Weiß Linz löst den LASK ab

An der türkischen Riviera tummelt sich Jänner für Jänner die halbe Fußball-Bundesliga, um sich den Feinschliff für die Frühjahrssaison zu holen. Auch Oberösterreichs Erstligisten LASK und FC Blau-Weiß Linz schwitzen in diesem Jahr wieder am Mittelmeer: Während die Athletiker heute die Zelte nach ihrem elftägigen Trainingslager abbrechen, lösen die Blau-Weißen den Stadtrivalen in der Türkei ab. Nur einen vier Kilometer langen Fußmarsch vom LASK-Hotel "Maxx Royal" entfernt residiert das Team von Trainer Gerald Scheiblehner ab heute im Luxustempel "Hotel Bellis Deluxe".

Die Athletiker beendeten sportlich gestern ihren Aufenthalt mit dem einzigen Testspiel: Beim 2:3 gegen den ungarischen Vizemeister und Cupsieger Paksi FC zeigte der LASK zwei Gesichter – mit zwei unterschiedlichen Teams, weil Trainer Markus Schopp komplett durchtauschte.

Die Elf vor der Pause mit den Zugängen Samuel Adeniran, Ismaila Coulibaly und Mohamed Sanogo war mit dem Pressing des Gegners überfordert und kassierte die drei Gegentreffer. In der zweiten Hälfte war dann der LASK klar überlegen, Maximilian Entrup erzielte die beiden Tore. "Es war ein guter und wichtiger Test nach zehn sehr intensiven Tagen", sagte Schopp. "Ich denke, dass man in jenen Bereichen, in denen wir in den letzten zehn Tagen gearbeitet haben, eine Entwicklung sehen konnte." In der letzten halben Stunde gab Ivan Ljubic nach elfmonatiger Verletzungspause sein Comeback.

Blau-Weiß Linz hebt ab

Für Blau-Weiß Linz beginnt der heutige Arbeitstag um 9 Uhr mit einer Busfahrt Richtung Wien. Um 13.55 Uhr hebt der Flieger XQ191 der "Sun Express" vom Flughafen Schwechat Richtung Antalya ab. Neben 25 Spielern und elf Betreuern sind auch 900 Kilogramm Gepäck in der Maschine dabei. Gestern half der Klub zusammen: Im Trainingszentrum Lissfeld wurden sämtliche Utensilien – wie Bekleidung, Fußballschuhe oder Trainingshütchen – gemeinsam eingepackt.

Mit Bernhard Zimmermann ist heute zudem ein Kicker dabei, der aktuell noch gar nicht bei Blau-Weiß unter Vertrag steht. Den Rapid-Spieler, der seit Dienstag in Linz ein Probetraining absolviert, will Coach Scheiblehner im Trainingslager noch genauer unter die Lupe nehmen. "Bisher hat er einen sehr guten Eindruck gemacht", sagt der 47-Jährige.

Zimmermanns Noch-Klub Rapid hat seinem Akteur die Erlaubnis erteilt, mit den Blau-Weißen ins Trainingslager zu fliegen. Und sollte er weiterhin einen guten Eindruck hinterlassen, dürfte nichts mehr gegen eine Verpflichtung sprechen. Auch mit den Hütteldorfern ist diesbezüglich im Großen und Ganzen alles geklärt.

Kein Teil der blau-weißen Reisegruppe sind indes Neuzugang Elias Bakatukanda sowie Marcel Schantl und Mehmet Ibrahimi. Währen der Leihspieler von Köln krank im Bett liegt, werden es Schantl und Ibrahimi im Frühjahr schwer haben, auf Einsatzzeiten zu kommen. Beide dürfen sich interessierten Vereinen Gespräche führen.

Nach der heutigen Ankunft steht für die Linzer nur mehr ein Abendessen und eine Besprechung auf dem Programm. So richtig loslegen werden die Blau-Weißen dann erst morgen mit zwei Trainingseinheiten. Das einzige Testspiel im Türkei-Camp steigt kommenden Donnerstag gegen den serbischen Erstligisten FK Mladost Lucani.

Testspiel in Belek: LASK – Paksi FC 2:3 (0:3) Tore: Entrup (72., 91.); Konyves (23., 42.), Varga (28.) 1. Halbzeit: Lawal; Jovicic, Ziereis, Cisse, Frimpong; Horvath, Coulibaly (31. Safin), Sanogo, Flecker; Ljubicic, Adeniran 2. Halbzeit: Siebenhandl; Brkic, Midzic, Talowjerow, Bello; Safin (60. Ljubic); Sulzner; Zulj, Entrup, Taoui; Mustapha

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper