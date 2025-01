Blau-Weiß Linz: Vertragsgespräche in der Luft?

Um 13.55 Uhr hoben die Kicker des FC Blau-Weiß Linz heute aus Wien Richtung Antalya ab – am Abend war das Team von Coach Gerald Scheiblehner im Hotel „Bellis Deluxe“ in Belek angekommen.

Ob während des knapp dreistündigen Aufenthalts im Flugzeug auch der im Sommer auslaufende Vertrag des Blau-Weiß-Trainers erneut ein Thema war? Wahrscheinlich schon, immerhin nahm mit Christoph Schösswendter der Sportchef der Linzer in der Maschine der „Sun Express“ neben Scheiblehner Platz.

Spätestens in der kommenden Woche wird wohl definitiv wieder über eine Verlängerung gesprochen, denn: Geschäftsführer Christoph Peschek reist am Montag an die türkische Riviera nach. Ein Trainingslager ist nämlich nicht nur für den Team-Zusammenhalt und das Erarbeiten von Spielprinzipien wichtig - es dient auch ideal dazu, mit dem einen oder anderen Akteur in Ruhe Gespräche führen zu können.

Duo spielt in Planungen keine Rolle mehr

Neben 25 Spielern - darunter auch Testspieler Bernhard Zimmermann - gehören auch elf Betreuer zur blauweißen Reisegruppe in Belek. Nicht dabei sind Andreas Lukse, Joao Luiz Soares Alves und Bernd Aineter, die ihr Reha-/Aufbautraining nach Verletzungen in der Heimat absolvieren werden.

Neuzugang Elias Bakatukanda wird krankheitsbedingt ebenso in der Türkei fehlen. Marcel Schantl und Mehmet Ibrahimi blieben wie berichtet für mögliche Probetrainings und Vertragsgespräche in Linz.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

