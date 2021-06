Wembley, wir kommen! Österreich trifft jetzt auf Italien

Hut ab vor Österreichs Fußball-Nationalteam! Es war beeindruckend, wie die Elf von Franco Foda die Ukraine in Bukarest über weite Strecken unter Druck gesetzt und hochverdient 1:0 (1:0) gewonnen hat. Das "goldene Tor" erzielte Hoffenheim-Stürmer Christoph Baumgartner (21.). "Das ist großartig, wir dürfen das genießen. Wir haben jetzt Geschichte geschrieben, aber sie ist noch nicht vorbei", jubelte der 21-Jährige trotz Brummschädels. Baumgartner war in der 33. Minute mit einer Kopfblessur verletzt ausgeschieden.

Die EURO-Reise geht jetzt – leider ohne Fans aus der Heimat – in die Verlängerung und in London weiter. Der erstmalige Einzug in ein EM-Achtelfinale ist beschlossene Sache. Schauplatz, Spieltermin und Gegner stehen bereits fest. Am Samstag (21 Uhr, ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) kommt es im ehrwürdigen Wembley-Stadion zum K.-o.-Duell mit den bis dato überzeugenden Italienern, die die Gruppe A ohne Punktverlust und Gegentor gewonnen haben (mehr dazu auf Seite 5). Die Gesamtbilanz liest sich nicht einmal so schlecht. In 37 Länderspielen gab es 16 Erfolge für die Squadra Azzurra, acht Unentschieden und 13 Triumphe für eine Auswahl des ÖFB, der aber seit 1960 auf einen Sieg wartet.

"Gibt es was Schöneres?"

Gestern durften die rot-weiß-roten Kicker den Etappensieg einmal auskosten – auch Coach Franco Foda, der mit den 2000 Fans die Welle machte. Mehrmals wurde die Mannschaft nach dem Schlusspfiff von den Fans zurück aufs Spielfeld beordert. Den Akteuren fiel ein Stein vom Herzen. Rechenspiele bleiben Alaba & Co. erspart.

"Ich glaube schon, dass wir die Italiener ärgern können. Wenn wir so wie gegen die Ukraine spielen, können wir jeden Gegner ärgern", sagte Baumgartner vor der ersten Begegnung mit dem viermaligen Weltmeister und Europameister von 1968.

Teamchef Franco Foda bedankte sich beim Torschützen. "Er ist trotz der körperlichen Probleme noch auf dem Feld geblieben. Nach einer halben Stunde waren die Schwindelprobleme dann aber so groß, dass wir ihn auswechseln mussten. Es sollte aber längerfristig nicht so schlimm sein."

Franco Foda macht die Welle. Bild: APA/AFP/POOL/MARKO DJURICA

Florian Grillitsch durfte sich als "Man of the Match" über den Sieg freuen. "Wir haben immer gewusst, welches Potenzial in uns steckt." Auch er kickt wie Baumgartner für die TSG Hoffenheim. Die Vorfreude auf das Achtelfinale ist riesig: "Gibt es was Schöneres, als im Wembley gegen Italien zu spielen? Auf solche Tage arbeitet man hin."

Auch Torhüter Daniel Bachmann ist bereits voller Vorfreude. "Es gibt keine größere Fußballbühne als Wembley." Teamchef Foda rechnet sich auch gegen die Italiener etwas aus. Vielleicht wird die Squadra ja übermütig, nachdem ihr italienische Medien vorgegaukelt hatten, wie schlecht Österreichs Team sei. "Viele hatten uns abgeschrieben, wir haben es den Kritikern gezeigt. Ich hätte nicht gedacht, dass es trotz der langen Verletzungspause körperlich so anstrengend wird", verspürte Marko Arnautovic Genugtuung.