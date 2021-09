Hochburgen und negative Ausreißer: Die Tops und Flops der Parteien

Die Landtagswahl hat in den Gemeinden teilweise überraschende Ergebnisse gebracht. Der überwiegende Teil der oberösterreichischen Wahl-Landkarte ist durch die ÖVP-Mehrheit schwarz eingefärbt, in neun Gemeinden ist die SPÖ, in drei die FPÖ stimmenstärkste Partei. Wir haben uns angesehen, in welchen Gemeinden die Parteien besonders überlegen waren - und wo sie keine Chance hatten.

ÖVP

Top: Kaltenberg (62,87%)

In keiner anderen Gemeinde war der Wahlsieger so gut wie in Kaltenberg im Bezirk Freistadt. Die ÖVP erreichte hier 62,87% der Stimmen, das ist im Vergleich zur vergangenen Wahl im Jahr 2015 sogar ein Rückschritt um rund 5%.

Flop: Sankt Pankraz (23,87%)

Sankt Pankraz im Bezirk Kirchdorf ist eine von drei Gemeinden, in der die FPÖ gestern stimmenstärkste Partei war. Die ÖVP kam hier nur auf 23,87% der Stimmen, konnte aber den Wert im Vergleich zu 2015 annähernd halten und ist nun zweitstärkste Partei vor der SPÖ.

FPÖ

Top: St.Georgen am Fillmannsbach (42,16%)

Eine weitere FPÖ-Gemeinde ist St. Georgen am Fillmannsbach im Bezirk Braunau mit 42,16%. Der Wahlsieg fühlt sich aber wie eine Niederlage an, denn verglichen mit 2015 hat die FP fast 15 Prozentpunkte eingebüßt. Sogar FP-Bürgermeister Franz Wengler hat sein Amt an die VP verloren. Der neue Bürgermeister heißt Gerhard Luger.

Flop: Obertraun (7,14%)

In Obertraun haben die Freiheitlichen mehr als die Hälfte ihres Stimmenanteils verloren. Erreichte die FPÖ im Jahr 2015 noch 16,4 Prozent, sind es bei der Wahl 2021 nur noch 7,1 Prozent.

SPÖ

Top: Obertraun (46,19%)

Die Verluste der FP lassen sich auch damit erklären, dass Obertraun traditionell eine Hochburg der Sozialdemokratie ist. Die SPÖ konnte ihren Stimmenanteil im Vergleich zur Landtagswahl 2015 um 5,8 Prozentpunkte auf 46,2 Prozent ausbauen.

Flop: Sankt Radegund (2,63%)

Von den sechs stärksten Parteien war in St. Radegund im Bezirk Braunau keine so schlecht wie die SPÖ. Die Sozialdemokraten kamen hier nur auf 2,63%, kurioserweise hat man trotzdem im Vergleich zu 2015 dazugewonnen, wenn auch nur minimal.

Mehr zum Thema: Wenn Hochburgen ins Wanken kommen

Die Grünen

Top: Ottensheim (27,04%)

Traditionell stark sind die Grünen in der Linzer Umlandgemeinde Ottensheim im Bezirk Urfahr-Umgebung. Mit 27,04% ist die Partie dort zweitstärkste Kraft hinter der ÖVP.

Flop: St. Georgen am Fillmannsbach (2,94%)

Durch die Dominanz von FPÖ und ÖVP haben die Grünen in St. Georgen am Fillmannsbach keine Chance und kommen dort nur auf 2,94%.

Neos

Top: Hirschbach im Mühlkreis (10,99%)

Überraschenderweise nicht im urbanen Raum, sondern in Hirschbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) erreichen die Neos mit 10,99% ihr stärkstes Ergebnis. Hinter ÖVP und SPÖ kam man dort auf die drittmeisten Stimmen.

Flop: Lichtenau im Mühlkreis (0,57%)

Ebenfalls im Mühlkreis, nämlich in Lichtenau (Bezirk Rohrbach) haben die Neos ihren größten Dämpfer erlitten. Dort kam die Partei nur auf 0,57% der Stimmen und liegt gleichauf mit CPÖ und KPÖ.

MFG

Top: Maria Neustift (19,73%)

Einen großen Erfolg feierte die neue Partei Menschen Freiheit Grundrechte (MFG) in Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land). Die Impfskeptiker kamen dort auf 19,73% der Stimmen und sind damit zweitstärkste Kraft hinter der ÖVP.

Flop: Schwarzenberg am Böhmerwald (2,20%)

Weniger erfolgreich war die neue Partei hingegen im oberen Mühlviertel: In Schwarzenberg am Böhmerwald erreichte sie 2,20%, hier ist die ÖVP mit einer klaren absoluten Mehrheit unantastbar.