Alles Richtung Schwarz-Blau? Etlichen schwarzen Bürgermeistern in Oberösterreich passt diese Weichenstellung gar nicht. Einige von ihnen deponierten schon in den vergangenen Tagen per Mail an die Parteizentrale in Linz ihren Unmut über eine allfällige Fortsetzung der Koalition mit der FPÖ. Auch im Gespräch mit den OÖN machen sie aus ihrer Abneigung gegen sechs weitere Jahre Schwarz-Blau kein Hehl.