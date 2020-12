Wieder Besuche in Heimen? Land wartet noch ab

Zunächst bis 6. Dezember sind in Oberösterreich die Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen begrenzt. Die Lockerungsschritte der Bundesregierung (siehe oben) sehen grundsätzlich vor, dass ab 7. Dezember Besucher wieder zugelassen werden können. Diese müssen dazu ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen, es soll auch nur ein Besucher pro Woche und Heimbewohner gestattet sein. Neu aufgenommene Bewohner müssen ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests vorweisen.

Die Länder können aber, wie beim aktuellen Besuchsverbot, darüber hinausgehende Regelungen treffen.

In der oberösterreichischen Landesregierung und im Krisenstab wurde darüber am Mittwoch heftig diskutiert, eine Entscheidung fiel noch nicht. Sollte es ein Aufheben des Besuchsverbots geben, dann nur mit "flankierenden Maßnahmen", wie ein "Besuchermanagement" mit Registrierung und Begegnungszonen. Dass Besucher einen negativen Test vorweisen müssen, sei jedenfalls ein zusätzlicher Schutz. Bis 6. Dezember bleibt das Besuchsverbot jedenfalls aufrecht.

Anfrage zu Heimen

In Oberösterreich ist am Mittwoch die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 auf 697 gestiegen. Wegen der hohen Opferzahl in Heimen, rund 40 Prozent der Todesopfer waren bisher Heimbewohner (die OÖN berichteten), will die FPÖ heute im Landtag an Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) eine Anfrage richten, "ob die Vorgaben des Bundes zur Gänze umgesetzt wurden" .

"Die Notfallverordnung betrifft das Personal", so Gerstorfer im Gespräch mit den OÖN. Bei den Bediensteten würden demnach wöchentliche Tests durchgeführt. "Freiwillig" würden schon neu einziehende Bewohner getestet (was in der Bundesverordnung ab 7. Dezember vorgesehen ist) bzw. jene, die aus dem Spital zurückkehren.

Aktuell sind in 112 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 505 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 552 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Aus den am Mittwoch übermittelten Daten der Bundesländer geht hervor, dass aktuell 2080 Bedienstete und 3726 Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen Österreichs infiziert sind. Die Gesamtzahl der bisherigen Todesfälle in österreichischen Pflegeheimen beträgt 1342 – bundesweit sind das rund 39 Prozent aller Covid-Todesopfer.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik h.steinbock@nachrichten.at