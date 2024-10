Uni statt Landwirtschaftsschule? Das Werben um die IT:U geht weiter

„Wir haben unser Interesse, die Digitaluni nach Weyregg zu holen, bereits gegenüber Landeshauptmann Thomas Stelzer bekundet ", sagt Gerhard Prammer, Vertreter der Eigentümer der ehemaligen Landwirtschaftsschule in Weyregg und Vorstand der VIVAG AG. Weyregg steigt somit auch in das Werben um den Standort für die IT:U ein.

Besagte Liegenschaft in Weyregg - sie hat wie berichtet eine wechselvolle Geschichte - umfasst mehrere Grundstücke und kommt auf eine Größe von 15.000 Quadratmeter. In Bezug auf Lage und Potenzial könnte der Standort ein einzigartiger Platz für eine Universität werden, ist Prammer überzeugt. Für besagtes Areal gab es (mit wechselnden Eigentümern) in der Vergangenheit bereits viele Pläne: von einem Hotelprojekt bis hin zu einer Pflegeschule und Wohnungen für betagte Menschen.

„Dieses Projekt wäre ein Meilenstein und ein bedeutender Gewinn für den Ort, die Bevölkerung und die gesamte Region. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Politik diese Chance gründlich prüfen und gegebenenfalls ergreifen wird“, sagt Bürgermeister Michael Stur (VP).

Für die IT:U wird nach dem Nein der Stadt Linz zu dem Standort in Urfahr nach einer Alternative gesucht. Neben der Landeshauptstadt selbst, sind bisher Wels, Steyr, Leonding und Hagenberg im Rennen.

