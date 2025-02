VP-Neos-Streit in Oberösterreich

Die Neos kritisieren die ÖVP im Oberösterreich. Sie orten einen "Zick-Zack-Kurs bezüglich des Deutschförderbedarfs im Kindergarten". Neos-Landeschef Felix Eypeltauer reklamiert die Urheberschaft für eine Initiative für die Pinken, die die ÖVP-Klubobfrau im Landtag, Margit Angerlehner, gestern präsentiert hat.

Margit Angerlehner im Landtag Bild: VOLKER WEIHBOLD

Darin schlägt sie ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr vor für jene, die es benötigen. "Das ist eine bekannte Neos-Forderung, die bundesweit jetzt ins Regierungsprogramm kommt", sagt Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer.

Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer Bild: VOLKER WEIHBOLD

Er verweist auf einen Drei-Punkte-Plan, den die Neos im Jänner im Landtag eingebracht haben. Ähnlich wie nun Angerlehner werden darin verpflichtende Deutsch-Sommerkurse für Schulanfänger mit Sprachförderbedarf verlangt.

Die ÖVP-Klubobfrau hat einen 4-Punkte-Plan präsentiert, der als parteiübergreifende Bundesresolution den anderen Landtagsparteien vorgeschlagen wird. Weitere Forderungen sind eine wöchentliche Pflicht, im verpflichtenden letzten Kindergartenjahr mindestens 20 Stunden an fünf Tagen pro Woche diesen zu besuchen. Auch eine nicht näher ausgeführte Verpflichtung der Erziehungsberechtigten zur Mitwirkung steht auf dem ÖVP-Papier.

"Unsere Anträge werden schubladisiert und kommen Monate später fast wortgleich von der ÖVP", ärgert sich dagegen Eypeltauer. Die Mindestbesuchsdauer ist auch eine Neos-Forderung. Das sei eine dreiste Copy-Paste-Politik. Schon beim Fachkräftemangel und weiteren Themen sei die ÖVP so vorgegangen.

Am Ende der Neos-Aussendung, in der die "Unentschlossenheit und Ideenlosigkeit der ÖVP" kritisiert wird, kommt dann doch fast koalitionär Versöhnliches: Die Neos würden der ÖVP in Oberösterreich anbieten, "endlich ernsthafte inhaltliche Debatten zu führen, statt Oppositionsvorschläge reflexartig abzulehnen, um sie später als eigene Erfolge zu präsentieren".

Autorin Sigrid Brandstätter Ressortleiterin Landes- und Innenpolitik Sigrid Brandstätter

