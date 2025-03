Zweites Kindergartenjahr bedeutet 584 Knirpse mehr

Das verpflichtende zweite Kindergartenjahr, das die Bundesregierung einführen wird, begrüße sie ausdrücklich, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin, Frauenlandesrätin Christine Haberlander (VP) gestern.

Ob die vorgesehenen Summen reichen? "Da wurde sehr optimistisch beurteilt, was man mit dem Geld alles erreichen kann." Obwohl das wohl heißen soll, dass sich das nie und nimmer ausgehe, sieht Haberlander kein finanzielles Damoklesschwert für die Länder, die für Kinderbetreuung zuständig sind. "Da wird man mit den Ländern in Gespräche eintreten." Einen großen räumlichen oder personellen Aufwand werde das zweite verpflichtende Kindergartenjahr nicht bedeuten: Schon jetzt sind in Oberösterreich 96,3 Prozent der Vierjährigen in Betreuung, das sind 15.140 Knirpse, 584 Kinder fehlen.

Haberlander präsentierte gestern einen Zwischenbericht zur Frauenstrategie 2030. Zwar würden nicht alle im Jahr 2017 definierten, mehr als 100 konkreten Einzelmaßnahmen bis 2030 umgesetzt sein. Sie zog aber eine positive Zwischenbilanz, im Landesdienst würden fünf der zehn Direktionen von Frauen geleitet. Die berufliche Gleichstellung und der Anteil von Frauen in Führungspositionen blieben aber eine Herausforderung, so die Projektbegleiterin Irene Walter. Haberlander will darüber auch mit Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer sprechen.

Lesen Sie auch ein Portrait über die Leiterin des Frauenreferates des Landes Oberösterreich: Im Einsatz für neue Frauenbilder

Eine begleitende Umfrage zeigte, dass Frauen mit ihrer Lebenssituation konstant zufrieden seien. Eine selbstständige und unabhängige Lebensführung sei 85 Prozent aller 16- bis 65-jährigen Frauen sehr wichtig, 2017 waren es erst 73 Prozent. Jede zehnte Frau gab an, voll finanziell abhängig zu sein, ein Viertel "einigermaßen". Gestiegen ist das Bewusstsein für berufliche Benachteiligung: Gehaltsdifferenzen würden 45 Prozent der Befragten wahrnehmen. Das waren 2017 nur 36 Prozent.

Gestiegen ist das Unsicherheitsgefühl an Bahnhöfen oder abends auf Straßen.

Lesen Sie auch: Wie geht es den Frauen?

Autorin Sigrid Brandstätter Ressortleiterin Landes- und Innenpolitik Sigrid Brandstätter

