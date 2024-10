"Das ist ein Schlag ins Gesicht der IT:U"

"Ich stoppe das Verfahren": Mit diesen Worten ließ der geschäftsführende Vizebürgermeister der Stadt Linz, Dietmar Prammer (SP), am Montag die Wogen hochgehen. In einer eilig einberufenen Pressekonferenz hatte Prammer heute das Aus für die geplante Umwidmung für die IT:U nahe der JKU verkündet. Dafür hagelte es Lob und Kritik (siehe rechts).

Der Standort für die neue Linzer Digital-Uni war von Beginn an umstritten, die Entscheidung, dort zu bauen, wurde mit der 15a-Vereinbarung zwischen Land und Bund lange vor dem Widmungsverfahren bekräftigt. Auch ein Siegerprojekt gibt es bereits – dieses wurde im Mai präsentiert.

Der mittlerweile zurückgetretene Linzer Bürgermeister Klaus Luger (ebenfalls SP) und Prammer, damals noch Planungsstadtrat, hatten den Standort immer befürwortet. Seine Kehrtwende begründet Prammer nun allen voran mit einer negativen Stellungnahme der Direktion für Landesplanung. Diese zeige massive Auswirkungen auf Klima und Naturschutz, negative Folgen würden auch durch die Verkehrszunahme erwartet. Die Prüfung von Alternativstandorten werde vom Land ausdrücklich gefordert, sagte Prammer.

Das Siegerprojekt für die IT:U wurde im Mai präsentiert – ob es realisiert wird ist nun offen. (Kronaus Mitterer Architekten) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zwist um Stellungnahme

Stimmt nicht, konterte Raumplanungslandesrat Markus Achleitner (VP). Besagte Passage sei wie die gesamte Abhandlung über den Naturschutz von der Naturschutzbehörde der Stadt Linz erstellt worden. Es sei eine "glatte Unwahrheit" von Prammer, dass diese vom Land stamme, die Raumordnungsabteilung habe lediglich alle Stellungnahmen zusammengefasst. Achleitner unterstellte Prammer, aus wahltaktischen Motiven hinsichtlich der Bürgermeisterwahl (Prammer ist der SP-Kandidat) die Jahrhundertchance IT:U zu gefährden.

Das Nein zur Umwidmung ist für Achleitner völlig unverständlich. Prammers Vorgehen sei ein Schlag ins Gesicht der IT:U und für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Oberösterreich. Es sei befremdlich, dass Prammer eine Vereinbarung zwischen Land und Stadt, an der er als Planungsreferent selbst mitgewirkt habe, nun über den Haufen werfe. Einwände von Fachdienststellen seien nichts Unübliches. Es sei aber Aufgabe der Stadt Linz, hier eine Interessenabwägung vorzunehmen. Bisher habe Einigkeit darüber geherrscht, dass das übergeordnete Interesse an einer neuen Digital-Uni einzelne Bedenken wie etwa des Naturschutzes überwiege.

Standort außerhalb von Linz?

Der geplante Standort sei ob der Nähe zur JKU und dem neu eröffneten Halbanschluss in Dornach-Auhof am besten geeignet, auch mit Blick auf die Anbindung mittels geplanter Stadtbahn. Sollte die Stadt Linz bei ihrer ablehnenden Haltung zur Umwidmung bleiben, müsse eine Standortsuche in ganz Oberösterreich neu gestartet werden. Linz wäre dann nicht mehr als Standort gesetzt, sagte Achleitner.

Landesrat Markus Achleitner mit der umstrittenen Stellungnahme

Prammer weist den Vorwurf der Wahlkampftaktik zurück. Er pocht darauf, dass die Stellungnahme vom Land sei, darin werde nicht unterschieden, woher die einzelnen Passagen stammen. Das sei so Usus, hält das Land dagegen. Für Prammer ist das ohnehin obsolet, da die Stadt selbst keine Beurteilungen erstelle, das obliege einem weisungsfreien Amtssachverständigen.

Die Einwände (diese gehen über besagtes Schreiben hinaus) seien zu schwerwiegend, als dass eine Umwidmung vertretbar wäre, argumentiert Prammer. Mit dem Umwidmungsstopp ist auch der geplante Masterplan für das Univiertel mit Umwidmungsflächen für Betriebsansiedelungen vom Tisch. Die Stadt stehe weiter zur IT:U, er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um einen Alternativstandort in Linz zu finden.

Viele offene Fragen

Was dies für das weitere Vorgehen und den Zeitplan bedeutet, ist offen. Wie das Land bekräftigte das Bildungsministerium am Montag, hinter der IT:U zu stehen, in Wien wird von einem "bedauerlichen Schritt" gesprochen. Die damit auftauchenden Fragen müssten in den nächsten Tagen rasch bewertet werden.

Von der Entscheidung überrascht zeigten sich auch die IT:U und die Bundesimmobiliengesellschaft, die als Bauherr fungiert. "Wir vertrauen auf die Aussage der Politik, dass ein anderer guter Standort für die IT:U in Linz gefunden wird", hieß es in einer ersten Reaktion von der Digital-Uni. Sie ist mit ihrem Lehrbetrieb aktuell an der JKU untergebracht, der Baubeginn des eigenen Campus war für Ende 2025 geplant.

Politische Reaktionen und Alternativstandorte

Die Reaktionen auf Prammers Ankündigung ließen nicht lange auf sich warten: Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) zeigte sich erleichtert, dass der Grüngürtel gerettet werden konnte, auch Stadtrat Michael Raml (FP) begrüßte den mit dem Nein möglichen „Neustart für die Lebensqualität“. Zustimmung für die Umwidmung hatten nur SPÖ und ÖVP signalisiert, VP-Vizebürgermeister Hajart sprach heute davon, dass das Wichtigste sei, dass die „IT:U in Linz nicht begraben“ werde.

Alle drei kandidieren wie Prammer für das Linzer Bürgermeisteramt. Groß war die Freude auch bei der Bürgerinitiative, die gegen den Standort mobil gemacht hatte. Weitere Reaktionen aus Stadt- und Landespolitik lesen Sie auf nachrichten.at

Prammer brachte als mögliche Alternativstandorte in Linz am Montag das Post-City-Areal beim Hauptbahnhof oder das Nestlé-Areal im Franckviertel ins Spiel. Seitens der Post (ihr gehört die Fläche beim Hauptbahnhof) hieß es, dass man prinzipiell bereit sei, Gespräche über die Unterbringung der Digital-Uni zu führen. Das Areal war in der Vergangenheit mehrfach genannt worden, eigentlich wäre dort ein Hochhausprojekt geplant.

