IT:U-Notbremse: So reagiert die Linzer Stadtpolitik

Für Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) habe "jeder Standort in Linz seine Vorteile". Jener bei der Johannes-Kepler-Universität hätte mit der direkten Anbindung beider Universitäten zueinander punkten können, jener beim Bahnhof - in der Post City - weise eine gute Verkehrserschließung auf. "Das Wichtigste" sei nun, "dass die IT:U in Linz nicht begraben wird", sagte Hajart.



Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Erleichtert zeigten sich die Grünen: "Wir haben es geschafft - der Grüngürtel ist gerettet", sagte Stadträtin Eva Schobesberger. Sie dankte unter anderem der Bürgerinitiative und "den vielen engagierten Menschen, die sich seit Monaten unermüdlich für den Erhalt des Grüngürtels eingesetzt haben. Obwohl die Fakten von Anfang an am Tisch gelegen seien, hätten SPÖ und ÖVP "bis heute am Zubetonieren festgehalten".

Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) Bild: VOLKER WEIHBOLD

In dieselbe Kerbe schlägt die FPÖ: "Es ist ein klarer Neustart für die Lebensqualität in unserer Stadt und ein Bekenntnis zum Schutz des Grüngürtels", sagt Stadtrat Michael Raml (FPÖ). Die Linzer FPÖ habe sich bereits unter Vizebürgermeister Markus Hein gegen die Umwidmungspläne gestellt.

Stadtrat Michael Raml (FPÖ) Bild: Volker Weihbold

Neos sehen fehlende Sorgfalt

Hart fällt die Kritik der oberösterreichischen Neos aus: Beim Projekt habe von Anfang an "die gebotene Sorgfalt gefehlt", sagt Landessprecher Felix Eypeltauer. Das Vorhaben sei "im Marketing-Büro der Kurz- und Stelzer-ÖVP vor der Landtagswahl 2021 erfunden worden".

Felix Eypeltauer - Neos-Landessprecher Bild: Antonio Bayer

Seitdem würden die verantwortlichen Regierenden "das Pferd von hinten aufzäumen" und das "Projekt um jeden Preis durchdrücken". Zum Umdrehen sei es zu spät, "ein Erfolg des Projekts ist im öffentlichen Interesse“, sagt Eypeltauer. Was nun folgen müsse, sei eine "ergebnisoffenen und professionelle Suche nach Alternativen sowie eine transparente Auswahl des Standorts".

