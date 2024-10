So sieht das Siegerprojekt für die IT:U aus - ob es realisiert werden kann, ist nun offen.

Die Linzer Digital-Uni wurde als visionäres Projekt vom früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) geboren. Ein internationaler Leuchtturm sollte es werden, der die in Linz bereits vorhandene Exzellenz in den Bereichen künstliche Intelligenz etc. potenziert.