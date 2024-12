SVS: Neues Zentrum für Vorsorge in Linz

Bereits vor rund einem Monat berichteten die OÖNachrichten über ein geplantes Gesundheitszentrum der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) in Linz, bei dessen Umsetzung die Oberösterreichische Gesundheitsholding Projektpartner sein wird. Das Zentrum in der Hanuschstraße soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 seine Pforten öffnen, wie gestern SVS-Obmann Peter Lehner, Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) und OÖG-Chef Franz Harnoncourt bekanntgaben.

Man müsse weg von der "Reparaturmedizin und hin zur Präventionsmedizin", sagte Lehner. Das Leistungsspektrum, das für 217.000 Versicherte in Oberösterreich zur Verfügung steht, ist dabei denkbar breit. Es umfasst etwa Dermatologie, Gynäkologie und Neurologie, um nur einige zu nennen. Dazu gibt es Erwerbsunfähigkeitsuntersuchungen, Physiotherapie sowie Gastro- und Koloskopie.

Aus unternehmerischer Sicht werde das Zentrum laut Haberlander einige Vorteile bieten, etwa Telemedizin sowie Terminmöglichkeiten an sechs Tagen und Öffnungszeiten "wie wir sie uns auch von dem einen oder anderen Vertragsarzt wünschen würden".

Laut Harnoncourt sei der Bau des Zentrums vor allem eine Antwort auf die veränderten Versorgungsansprüche, die Krankenhausambulanzen sollen dadurch ebenfalls entlastet werden. (fep)

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger

