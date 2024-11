Selbstständige erhalten in Linz Zentrum für Gesundheit

In der heutigen Aufsichtsratssitzung der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG) wird bekannt gegeben, was seit Wochen vermutet wurde: Als alleiniger Anbieter bekommt die OÖG den Zuschlag für das geplante Gesundheitszentrum der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) in Linz. Der SVS-Verwaltungsrat hat bereits in diesem Jahr beschlossen, nach dem erfolgreichen Betrieb eines Standorts in Wien weitere Standorte für ihre Mitglieder in Linz, Graz und Innsbruck zu errichten.