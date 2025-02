Rechnungshof: "Aufsicht sollte neu gestaltet werden"

Die 2002 gegründete Landes-Immobiliengesellschaft wird von einem Beirat kontrolliert und beraten. Der Landesrechnungshof empfiehlt in seinem am Dienstag veröffentlichten Bericht, dass nach einer erweiterten Ausrichtung der Landes-Immobilien GmbH auch ihre Steuerung und Kontrolle neu gestaltet werden sollte. Ein Aufsichtsrat soll den Beirat ersetzen. Das ist eine weitere Empfehlung des Berichts, der sich erneut auch dem Landesdienstleistungszentrum widmet.

Siehe auch: Harte Kritik vom Landesrechnungshof

Die angesprochene Neuausrichtung der Landes-Immobilien GmbH selbst bewertet der LRH als positiv. Diese habe der Landeshauptmann beauftragt. Es sollten die Immobilien nicht nur verwaltet sondern auch entwickelt und gemanagt und Liegenschaftsangelegenheiten zentral gesteuert werden.

Auch die meisten vom LRH geprüften Immobilienverkäufe kommen in der Prüfung gut weg - bis auf eine große Ausnahme: So wurde die ehemaligen Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Katsdorf zu billig an die Gemeinde verkauft. In diesem Fall wurden die Verkaufsverhandlungen aber auf politischer Ebene geführt unter anderem vom damaligen Landeshauptmann Josef Pühringer. Der LRH zeichnet detailliert die Genese nach und kritisiert die Vorgangsweise. Laut LRH wurde um 750.000 Euro zu billig verkauft. Dazu gab es Mehrfach-Förderungen. Eine Stellungnahme des Politikers relativiert die Darstellung: Der Kaufpreis sei zu relativieren, weil ein höherer Preis nur zu höheren Bedarfszuweisungen und damit Landesbeiträgen geführt hätte. Aus Katsdorf verweist man darauf, dass das „Gemeindezentrum Hof“ ein Beispiel für multifunktionale Nutzung im Ortszentrum sei, das Projekt erhielt 2022 einen Preis für das Ortsbild.

Wie die Landtagsparteien auf den Bericht des Landesrechnungshof reagieren, lesen Sie hier: Handlungsbedarf für Landesregierung

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Sigrid Brandstätter Ressortleiterin Landes- und Innenpolitik Sigrid Brandstätter