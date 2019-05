Steyrer SP hat die Nachfolge geregelt: Vogl soll Stadtchef werden

Bürgermeister Gerald Hackl (SP) hatte in der Vergangenheit bereits mehrmals keinen Zweifel daran gelassen, wen er sich als seinen Nachfolger wünscht. Seit gestern ist die Katze aber auch offiziell aus dem Sack: Die Steyrer Sozialdemokraten werden im Herbst 2021 Markus Vogl als Spitzenkandidaten ins Rennen um den Bürgermeistersessel schicken. Bereits im Jänner 2021 wird er aktiv in die Stadtpolitik eingreifen und Wilhelm Hauser als Vizebürgermeister ablösen, der dann als 65-Jähriger in den Ruhestand treten wird.

Für diese Aufgabe ausgewählt worden zu sein, sei für ihn eine Ehre, sagte der 48-jährige Steyrer gestern am Telefon, als ihn die OÖNachrichten auf der Rückfahrt aus München erreichten. Als Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrates bei MAN Steyr fährt er häufig nach Deutschland, als Abgeordneter zum Nationalrat ist er seit Oktober 2013 vor allem in Wien anzutreffen. Künftig wird sich Vogl aber wieder stärker in seiner Heimatstadt blicken lassen: "In Steyr muss ich mich noch bekannter machen", sagt der SP-Bezirksparteivorsitzende und Vorsitzende der Sektion 16 der SP Steyr-Gleink.

Sollte Vogl die Direktwahl für sich entscheiden, muss er sein Mandat als Nationalrat niederlegen. Vermutlich werde er dies aber schon im Jänner 2021 machen, endgültig entschieden sei das aber noch nicht. Fix sind die ersten Themen, mit denen er punkten will: "Die Verkehrsanbindung der Stadt ist ausbaufähig, die Infrastruktur der Schulen muss weiter verbessert werden, und dem Radfahren in Steyr werde ich mich widmen."

In den Reihen der Sozialdemokratie werden Vogl nicht nur von Stadtchef Gerald Hackl, der gestern sein 10-Jahres-Jubiläum als Bürgermeister feierte, Rosen gestreut, sondern auch von der Landesparteivorsitzenden Birgit Gerstorfer: "Ich habe Markus Vogl als leidenschaftlichen Politiker kennengelernt, der sich stets für die Anliegen der Menschen einsetzt." Mit Vogl wird in der Steyrer SP aber auch ein kompletter Generationenwechsel eingeleitet: Gemeinsam mit Hauser wird auch Vizebürgermeisterin Ingrid Weixlberger Platz für eine jüngere Nachfolgerin machen. Vom aktuellen SP-Stadtsenatsteam wird nur Sozial-Stadtrat Michael Schodermayr übrig bleiben. Hackl: "Auch rund die Hälfte des aktuellen SP-Gemeinderatsteams wird nach der Wahl 2021 nicht mehr dabei sein."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at