SPÖ: Linzer Bürgermeister für Richtung, die stimmt

Dabei spielte der Stadtchef auf jene Aussage von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Wahlabend an, wonach die Richtung stimme. Derzeit hält Luger die SPÖ politisch wie wirtschaftlich für einen Sanierungsfall. Kritik an der Vorsitzenden soll das nicht sein. Luger vertraut Rendi-Wagner an der Parteispitze.

Niederösterreichs Landeschef Franz Schnabl wird nachgesagt, führend an der letztlich gescheiterten Entmachtung der Parteivorsitzenden mitgewirkt zu haben. Dem Präsidium wohnte er nicht bei, zum Vorstand kam er, ohne sich aber vor den Medien ausführlicher äußern zu wollen. Dass er durch den Verbleib Rendi-Wagners geschwächt sei, wollte er nicht bestätigen. Es gehe nicht um Stärke sondern um Strategie. Begleitet wurde Schnabl von Klubvize Andreas Kollross, der vor eineinhalb Wochen ziemlich unverblümt Rendi-Wagners Abgang eingefordert hatte.

Wie man die Partei wirtschaftlich auf Vordermann bringen könnte, wurde der frühere Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler gefragt, der die Löwelstraße in der Ära Christian Kern gemanagt hatte. Seine Antwort: Indem man ein gutes Budget vorlegt.

Genau um dieses geht es in Präsidium und Vorstand. Neben der Kündigung von Mitarbeitern sollen auch Dienstfahrten eingeschränkt und weniger Veranstaltungen abgehalten werden. Aus den diversen Beraterverträgen will die SPÖ bis Mitte kommenden Jahres raus. Dass Parteichefin Pamela Rendi-Wagner die Sitzung übersteht, gilt als fix. Auch Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sollte dank Unterstützung aus Wien und Burgenland trotz einigen Unmuts in der Partei seinen Posten behalten können.