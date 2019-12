Pflegeassistenten: VP und SP noch uneinig

Die Fachabteilung des Landes wurde beauftragt, einen Vorschlag für die genaue Umsetzung des Einsatzes in Heimen auszuarbeiten. Im Landtags-Unterausschuss sei vereinbart worden, die Alten- und Pflegeheimverordnung diesbezüglich zu überarbeiten, sagt VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer. So weit sei man noch lange nicht, bremst ihn SP-Gesundheitssprecher Peter Binder: "Dass Pflegeassistentinnen und nicht nur Diplomierte in den Personalschlüssel eingerechnet werden, ist keinesfalls vereinbart." Binder will zunächst "Fragen geklärt haben", etwa, wie viele Pflegeassistentinnen zur Verfügung stehen, dann sei man "gesprächsbereit".

