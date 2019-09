ÖVP baute in Oberösterreich ihren Vorsprung aus

Oberösterreich hat sich bei dieser Nationalratswahl als Trend-Bundesland bestätigt: Die Landesergebnisse weichen nur wenig von den bundesweiten ab. Auch hier waren am Sonntagabend die Wahlkartenstimmen noch nicht eingerechnet.

Nach dem vorläufigen Landes-Endergebnis ist die ÖVP abermals die stärkste Kraft, mit ähnlichem Abstand zur SPÖ wie im Bund. Die ÖVP kam in Oberösterreich auf 37,5 Prozent, ein deutliches Plus von sechs Prozentpunkten. Mit 22,5 Prozent, einem Minus von fünf Prozentpunkten, liegt die SPÖ, nach einem knappen Abstand von 0,8 Prozentpunkten im Jahr 2017, auf Platz zwei wieder deutlicher vor der FPÖ. Denn die Freiheitlichen fuhren auch in Oberösterreich ein sattes Minus von 8,3 Prozentpunkten ein und halten nun bei 18,6 Prozent.

Die Grünen, die vor zwei Jahren im Land auf 3,6 Prozent geschrumpft waren, konnten fast 50.000 Stimmen zulegen und kamen auf 12,3 Prozent. Um knapp zwei Prozentpunkte, auf 6,7 Prozent, verbesserten sich in Oberösterreich die Neos und schafften ein zweites Grundmandat. Die Liste Jetzt war auch mit ihrem Oberösterreich-Ergebnis weit vom Wiedereinzug in den Nationalrat entfernt: 1,5 Prozent lautete das Ergebnis in Oberösterreich.

Im Landeswahlzentrum im Steinernen Saal des Landhauses hielten sich Politiker vor Veröffentlichung der ersten Hochrechnung um 17 Uhr mit Kommentaren zurück. Die Spitzen von ÖVP, FPÖ und SPÖ, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner und Landesrätin Birgit Gerstorfer, trafen erst kurz vor 18 Uhr ein. Gelöst war die Stimmung bei den Grünen: Am Nachmittag hatte sich schon eine Gruppe im Saal eingefunden. Als um 17 Uhr die erste Hochrechnung der Bundes- und Landesergebnisse bekanntgegeben wurde, brach bei den Grünen Jubel aus – und "Danke"-Taferln wurden in die Höhe gehalten. "Jetzt gibt es erst einmal etwas zu feiern", sagte Landesspitzenkandidat Stefan Kaineder: "Wir haben als erste Partei in der Zweiten Republik den Wiedereinzug in den Nationalrat geschafft."

Über mögliche Koalitionsverhandlungen – es geht sich rechnerisch eine Zweierkoalition von ÖVP und Grünen aus – wollte Kaineder nicht spekulieren: "Wir warten das Endergebnis ab, dann tagen die Gremien, dann sehen wir weiter." (Interview mit Kaineder auf dieser Seite).

"Maßlosigkeit einiger weniger"

Ernüchtert bis zerknirscht die Stimmung bei den Freiheitlichen. Eine Regierungsbeteiligung sei mit diesem Ergebnis ausgeschlossen, so Haimbuchner (siehe Interview auf Seite 5). "Mir tun die kleinen Funktionäre leid, die wegen der Maßlosigkeit einiger weniger die Rechnung präsentiert bekommen", sagte FP-Klubobmann Herwig Mahr. Und Landesrat Günther Steinkellner sah den "Negativdruck von Ibiza und Spesen" und hatte Aussagen, die FPÖ müsse sich in der Opposition regenerieren, "wenig hinzuzufügen".

Stelzer sah eine "klare Bestätigung des Kurses von Sebastian Kurz", Gerstorfer sieht die SPÖ künftig auf Oppositionskurs.

FPÖ verlor im Innviertel am stärksten

Linz und Umgebung ist der einzige Wahlkreis, in dem die SPÖ noch den ersten Platz, einen Prozentpunkt vor der ÖVP, halten konnte. Mit 27,85 Prozent haben die Türkisen hier auch ihr niedrigstes Ergebnis im Land. Ihr stärkstes dagegen die Grünen mit 15,5 Prozent.

Im Innviertel, bisher FP-Hochburg, verlor die FPÖ mit minus 10,6 Prozentpunkten auf 23,2 Prozent relativ am stärksten, bleibt aber Zweiter. Die ÖVP erreichte mit 34,6 Prozent ihr stärkstes Wahlkreis-Ergebnis.

Im Mühlviertel, einer ihrer traditionellen Hochburgen, ist die ÖVP mit 43,4 Prozent besonders stark. Dahinter folgt die SPÖ mit 20 Prozent, wieder mit klarem Abstand zur FPÖ (15,8 Prozent).

Im Traunviertel holte sich die ÖVP mit 35,7 Prozent den 2017 von der SPÖ knapp gehaltenen Platz eins, die SPÖ kam auf nur noch 25,8 Prozent.

Im Hausruckviertel verwies die SPÖ die Freiheitlichen mit 21,2 zu 20,5 Prozent wieder knapp auf Platz drei. Die ÖVP liegt mit 37,35 Prozent vorne.

