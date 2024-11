Landesrat Dörfel: "Ich bin Fan von Abschiebungen"

Knapp einen Monat ist Christian Dörfel (VP) als Soziallandesrat nun im Amt – und versucht aktuell, das Ressort mit seiner eigenen Handschrift zu versehen. Wie bereits im Interview mit den OÖN angekündigt, wird dabei das Thema Integration besonders im Fokus stehen. Es müsse "klarer vermittelt werden, dass Integration kein Angebot, sondern Pflicht ist".

In einem ersten Schritt will Dörfel die Wertevermittlung an Asylwerber ausbauen. So soll diese künftig um aktuelle Ereignisse, etwa die Radikalisierungswelle nach dem Angriff der Hamas auf Israel, erweitert werden. Bei den Kursen will man sich an "Best-Practice-Beispielen" orientieren.

Förderungen für Vereine im Integrationsbereich werden zudem an einen Kriterienkatalog geknüpft – zentral sollen Spracherwerb sowie Wertevermittlung sein. Die Minderheit habe sich der Mehrheitsgesellschaft anzupassen – "nicht umgekehrt". Er selbst würde schließlich im Falle eines Saudi-Arabien-Urlaubs aufgrund der kulturellen Gepflogenheiten auch "auf Bier verzichten können".

Im Bereich der Sanktionierung – etwa im Falle der Verweigerung von Deutschkursen – will Dörfel nachschärfen: "Der erzieherische Effekt ist belegt." So soll die Deutschpflicht künftig bereits in der Grundversorgung gelten.

Von der Bundesregierung erwartet sich Dörfel eine Verschärfung beim Bleiberecht, Aufenthaltstitel müssten schneller aberkannt werden, wenn grobe Verstöße – der Übertritt "roter Linien" – vorliegen. Diese seien etwa Teilnahmen an "Kalifat-Demos". Was das Thema Rückführungen angeht, räumt Dörfel ein: "Ich bin ein Fan von Abschiebungen."

Integrationspreis heute Abend

Es gelte allerdings auch, "die positiven Beispiele für Integration vor den Vorhang zu holen". Gemeinsam mit der Expertin Rasha Corti verlieh das Land dazu gestern den jährlichen Integrationspreis.

Kritik kam von den Grünen: Dörfel verfahre bei Integrationsagenden nach dem Prinzip "Zuckerbrot und Peitsche", Respekt müsse von "beiden Seiten" gelebt werden, sagte Landtagsabgeordnete Ines Vukajlovic.

