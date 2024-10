Landesrat Christian Dörfel: „Nur gut zureden reicht nicht mehr“

Am Donnerstag wurde Christian Dörfel (VP) als Sozial- und Integrationslandesrat und Nachfolger von Wolfgang Hattmannsdorfer angelobt. Im OÖN-Interview spricht Dörfel über den Willen, zu gestalten, mehr Respekt gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, den er einfordern will, und eine Aussage, die er so nicht mehr tätigen würde.