KTM Motohall: Ermittlungen gegen Altlandeshauptmann Pühringer eingestellt

Das hat Pühringer am Montag bestätigt. Die Ermittlungen waren im Rahmen der umstrittenen Kulturförderung für die KTM Motohall in Mattighofen aufgrund einer anonymen Anzeige aufgenommen worden. Konkret ging es um den Verdacht der Untreue. Der Vorwurf lautete, er habe "vor der entsprechenden Beschlussfassung durch die Gremien die Subventionen freigegeben", erklärte Pühringer. Vor zwei Tagen sei ihm mitgeteilt worden, dass in der Causa nicht weiter gegen ihn ermittelt werde. Er hatte stets betont, für jede Auszahlung an die KTM Motohall einen einstimmigen Beschluss der Landesregierung eingeholt zu haben.

Noch unter Pühringer hatte KTM 2015 eine Subventionszusage von insgesamt 4,5 Millionen Euro für den Bau ihrer Ausstellungshalle erhalten. 1,8 Millionen Euro davon stammten aus dem Kulturbudget - zwei Tranchen zu je 600.000 Euro wurden beschlossen, auf eine weitere hatte das Unternehmen im April verzichtet.