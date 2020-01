Kaineder folgt Anschober in Landesregierung

Man kann wohl davon ausgehen, dass Landessprecher und stv. Bundessprecher Stefan Kaineder ihn als Umwelt- und Integrationslandesrat beerbt.

Formal sieht das Prozedere so aus, dass der Landesparteivorstand einen Vorschlag abgibt und der Grüne Landtagsklub den neuen Landesrat bei der nächsten Sitzung am 30. Jänner wählen würde. Kaineder zog nach der Wahl im Oktober 2019 in den Nationalrat ein. Sein Landtagsmandat, das der 34-Jährige auch nach der Nationalratswahl vorläufig behielt, um offene Arbeit in Ausschüssen zu erledigen und bei den Verhandlungen zum Landesbudget dabei zu sein, geht ebenfalls am 30. Jänner an die Gmundner Stadträtin Johanna Bors.

Seinen Sitz im Parlament in Wien wird nun Clemens Stammler von den Grünen Bäuerinnen und Bauern einnehmen. Für Leonore Gewessler, die auf einem Mandat des Wahlkreises Linz-Umgebung in den Nationalrat gekommen war, und nun das Umwelt- und Infrastrukturministerium übernimmt, folgt Agnes-Sirkka Prammer. Sie ist Rechtsanwältin und Fraktionsobfrau der Grünen in Leonding.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Koalitionsverhandlungen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.