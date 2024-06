Winzig (VP), Haider (FP) und Heide (SP) ziehen in EU-Parlament ein

Zwei der oberösterreichischen Kandidaten für das EU-Parlament mussten bis zur Bekanntgabe der Endergebnisse zittern. Am Ende durfte sich der Bad Ischler Hannes Heide (Platz fünf auf der SPÖ-Liste) über den Wiedereinzug freuen, die grüne Landtagsabgeordnete Ines Vukajlovic (Listenplatz drei) ging leer aus. Den Einzug hingegen geschafft haben Angelika Winzig (VP, Platz drei) sowie Roman Haider (FP, Platz vier).

Hannes Heide (SP) Bild: VOLKER WEIHBOLD



„Dass es sich ausgegangen ist, freut mich natürlich“, sagt Heide im OÖN-Gespräch, bei dem er gleichzeitig selbstkritische Töne anschlägt: „Vielleicht haben wir, die SPÖ. unsere Themen nicht gut genug kommuniziert.“ Andere Parteien hätten den Wahlkampf zudem „hinaufemotionalisiert“, man habe „oft über Themen diskutiert, die nicht auf EU-Ebene stattfinden“, sagt Heide.

Ines Vukajlovic (Grüne) Bild: Antonio Bayer



Obwohl sie den Einzug verpasste, sprach Ines Vukajlovic von einem „gelungenen Wahkampf – „trotz der Turbulenzen“ (Anm.: Vorwürfe gegen Lena Schilling) Man müsse nun weiter „vor allem für den Klimaschutz“ kämpfen.

Ergebnis der EU-Wahl: FPÖ nur knapp vor der ÖVP

Roman Haider (FP) Bild: VOLKER WEIHBOLD



Apropos Klimaschutz: Neben der Migration sieht der FP-Mandatar Haider in diesem den Hauptgrund für das Erstarken seiner Partei. „Die Menschen haben heute gezeigt, dass sie Veränderung und eine Abkehr von dem ,Green-Deal-Desaster‘ in Brüssel wollen“. In der kommenden Legislaturperiode will Haider „Entscheidungskompetenz wieder von Brüssel nach Österreich zurückholen“.

Angelika Winzig (VP) Bild: TEAM FOTOKERSCHI / KERSCHBAUMMAY (TEAM FOTOKERSCHI / KERSCHBAUMMAY)



Die Verluste der ÖVP habe Angelika Winzig befürchtet, wie sie zugibt. Nachdenklich stimmt Winzig vor allem die Abwanderung von Wählern in Richtung FPÖ. „Wir wollen mit der FPÖ nichts zu tun haben, gerade deren Allianz mit der AfD ist brandgefährlich.“

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger

