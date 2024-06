EU-Wahl: So hat Ihre Gemeinde gewählt

In Oberösterreich zeigt ein Blick auf die Gemeindeergebnisse eine weitgehend zwischen Blau und Schwarz aufgeteilte Karte. Die ÖVP konnte vor allem im Mühlviertel punkten, die FPÖ im Inn- und Hausruckviertel, in der Pyhrn-Region, aber auch im Zentralraum. Die SPÖ errang in den - rot regierten - Statutarstädten Linz und Steyr die Mehrheit, ebenso in deren Umland, im traditionell roten Inneren Salzkammergut und wenigen weiteren Gemeinden, darunter klassische SPÖ-Hochburgen wie Reichraming oder Klaus an der Pyhrnbahn.

Die freiheitlich regierte Stadt Wels wählte auch bei der EU-Wahl blau. Von den insgesamt 18 Bezirken in Oberösterreich wählten drei (Freistadt, Rohrbach, Urfahr-Umgebung) mehrheitlich schwarz, drei (Linz-Stadt, Steyr-Stadt und Gmunden) mehrheitlich rot und zwölf blau.

